Troisième étape de la recette « le printemps » : la vinaigrette composée de jus de grenade fraîchement pressé et de la pulpe d’un pamplemousse brûlé. Ce sont les deux ingrédients phares qu’utilise Claire Vallée pour donner du peps à sa vinaigrette, en plus d’un peu d’huile d’olive et d’un étonnant vinaigre aux aiguilles de pin fait maison.

Cette vinaigrette d’une belle couleur rouge, c’est celle qui va assaisonner son plat signature « le printemps », dont la recette est à suivre depuis le début de la semaine dans la nouvelle rubrique Tempo du site de 20 Minutes. Ou à retrouver dans le livre de la cheffe, Origine non animale (éd. Chêne).

Troisième étape de la recette « le printemps »

Après les fraises ce lundi, les tuiles à la chlorophylle mardi, place ce mercredi à la vinaigrette pulpée au pamplemousse brûlé qui va dynamiter votre plat.

Les ingrédients

Un pamplemousse rose entier, le jus d’une petite grenade, 2 cl de vinaigre de pin (ou de cidre), 6 cl d’huile d’olive, des baies de MacHung (ou votre poivre préféré) concassées au mortier.

La préparation

Eplucher à vif le pamplemousse et le passer à la flamme à l’aide d’un chalumeau. Lever des suprêmes sur la moitié du pamplemousse et les égrainer à l’aide d’une fourchette. Mixer le reste du pamplemousse, la pulpe brûlée, le vinaigre de pin, l’huile d’olive, de la fleur de sel et les baies MacHung. Réserver pour la suite de la recette, à savoir la préparation des asperges blanches et vertes, qui sera présentée demain.