Le rappeur Hatik nous présente le burger qu’il a créé pour Umami

Si vous connaissez l’artiste, le rappeur et l’acteur, c’est désormais le cuisinier que vous allez découvrir avec le Hatik Burger. En collaboration avec la chaîne de restauration américaine Umami, Hatik vient d’officialiser ce mercredi la mise en vente de son burger dont une partie des fonds récoltés seront reversés à l’association Big Up Project. Il sera disponible jusqu’au 11 juin et à déguster chez Umami à l’intérieur de l’Hôtel Pullman Paris Montparnasse.

Avec ce burger, Hatik devient le premier Français à lancer le concept américain du « Celebrity Burger ». Comprenez par là, un sandwich composé à l’image d’une célébrité. Si aux États-Unis le principe cartonne, en France c’est le compositeur d’Angela qui officialise cette tendance.

Alors pour savoir à quoi ressemble le Hatik Burger, 20 Minutes a suivi le chanteur derrière les fourneaux pour un cours de cuisine inédit. La vidéo est à regarder ci-dessus.