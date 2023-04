Ce n’était peut-être pas le plus rock’n’roll des burgers, mais certainement le plus savoureux. « Et le mieux équilibré, si bien qu’il a fait l’unanimité », ajoute le président du jury Arnaud Baptiste. C’est la troisième fois que Matthias Carré tentait ce concours, la seconde qu’il arrive en finale, et la première fois qu’il la gagne. « Comme quoi il ne faut jamais rien lâcher », s’est-il exclamé.

Le burger vainqueur de la Coupe de France du burger est étonnant. Un hommage aux Rolling Stones, annonce son auteur. Mais aussi à la peinture, jusqu’à son nom : le « Paint it black ». « Je viens de l’univers du street art, justifie-t-il. Je crois que c’est la première fois que je compose un burger qui me ressemble vraiment. » Son originalité ? De la langue de bœuf, en plus de la viande hachée, accompagnée d’une sauce tonkatsu qui remplace habilement la sauce tomate, un cheddar au charbon végétal et un mélange d’ail, de cerfeuil et d’estragon, pour souligner le tout comme un riff de guitare.





Coupe de France du burger : le Paint it black de Matthias Carré (Compiègne) remporte la finale du nord est #burger #finale ⁦@CFBurger_Socopa⁩ ⁦@20Minutes⁩ pic.twitter.com/DSwIfVyX2a — Stephane Leblanc (@sl20min) April 12, 2023







Cette langue pimentée, c’était la « touche de créativité, le truc en plus qui distingue le bon de l’excellent » et qu’espérait le président du jury Arnaud Baptiste.

L’ancien candidat Top Chef de la saison 12, qui s’apprête à ouvrir son restaurant Colvert à Paris, avait prévenu qu’il attendait d’un bon burger « qu’il respecte les codes », à savoir « un parfait équilibre entre la viande, le fromage, les légumes et les pickles ». Ce qui fut fait à l’issue d’un concours très relevé, où les esthétiques et les buns en forme de galette vinyles se sont succédé au cours d’un live quasi parfait…

Pour moins de 6 euros

Les épreuves ont commencé dès 9h45, ce mercredi matin, au salon Sandwich & snack show, à la Porte de Versailles, à Paris. Des 350 candidats inscrits à ce concours organisé par la marque de viande Socopa, ils n’étaient plus que 25 pour se départager dans cinq finales régionales. Objectif : réaliser un burger qui fasse voyager pour un « coût matière »​ ne dépassant pas six euros. Inflation oblige, c’est un euro de plus que les années précédentes…

A 16h30, pile à l’heure du goûter, il ne restait plus que cinq candidats parmi les plus créatifs et les plus savoureux, pour se disputer la finale nationale… Et c’est l’étonnant Paint it black qui a mis tout le monde d’accord. « Je ne cuisine pas de burgers, sauf chez moi, prévient le président du jury Arnaud Baptiste. Celui-là est tout à fait du genre que je prendrai plaisir à déguster au restaurant. »

Interrogé par 20 Minutes, le champion Matthias Carré promet qu’on pourra le déguster « d’ici une quinzaine de jours » dans son resto, le Red Bear N’Burger, à Compiègne, dans l’Ain.