Son inspiration vient du Vietnam… Le vainqueur de la Coupe de France du burger est étonnant, parfaitement dans le thème du Burger Trotteur de l’année. Son nom : le « Beef xa bao ».

Coupe de France du burger #cfburger : Le Beef Xa Bao de Christophe Boyer (Violes 84) remporte la finale du Sud-est. Sa particularité: les influences vietnamiennes de son steak à la citronnelle (Xa) et au saté. #burger via @20Minutes via @CFBurger_Socopa pic.twitter.com/wfYg55Ga5Z — Stephane Leblanc (@sl20min) March 30, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



L’invitation au voyage nous vient de Christophe Boyer et elle nous mène très, très loin. « Le confinement m’a donné envie de retrouver les saveurs de mes voyages au Vietnam », raconte cet ancien agent immobilier qui a ouvert l’an dernier un food truck à Violès (Vaucluse) avec sa femme vietnamienne. La citronnelle (Xa en vietnamien) est très présente. Le saté également. Et son steak haché de bœuf charolais est mariné dans un mélange d’ail pressé, citronnelle hachée fraîche, sauce d’huître. « Cela apporte un côté moelleux à la viande tout en gardant de la mâche et surtout un côté sucré salé, explique le chef. Le cheddar maturé au saté avec des cacahuètes hachées et son pickle de chou rouge, rend ce burger particulièrement gourmand et équilibré. »

C’était la « touche de créativité », qu’attendait le président du jury Laurent Favre-Mot, pâtissier et chef du restaurant Rustic is the new chic à Dinan (22).

Lui qui fut « l’un des premiers à mettre à la carte des burgers gourmets », comme il aime le rappeler, Laurent Favre-Mot avait prévenu qu’il attendait d’un bon burger « qu’il nous transporte, qu’il nous fasse voyager et qu’il éveille les papilles par ses goûts et son histoire ! » Ce qui fut fait, à l’issue d’un concours très relevé, où les esthétiques et les goûts les plus extraordinaires se sont succédés…

Pour moins de 5 euros

Les épreuves ont commencé dès 9h45 ce mercredi matin au salon Sandwich & snack show, ce mercredi à la Porte de Versailles, à Paris. Des 360 candidats inscrits à ce concours organisé par la marque de viande Socopa, ils n’étaient plus que 25 pour se départager dans cinq finales régionales. Objectif : réaliser un burger qui fasse voyager pour un « coût matière »​ ne dépassant pas cinq euros.

Coupe de France du burger #cfburger2022 : Le Nomade de Laurent Thorel (Pontchâteau 44) remporte la finale Ouest. Sa particularité: un pain rose aux éclats de pistache, des épices mexicaines et un flambage au vieux rhum. #burger via @20Minutes via @CFBurger_Socopa pic.twitter.com/6DmAsjozzZ — Stephane Leblanc (@sl20min) March 30, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Coupe de France du burger #cfburger2022 : le Caraïburger de Kevin Muin (Dijon) remporte la finale du Nord-Est. Sa particularité : un steak smashé bien relevé par une sauce chien et un colombo qui viennent réveiller le palais. #burger via @20Minutes via @CFBurger_Socopa pic.twitter.com/lL18s1CkNS — Stephane Leblanc (@sl20min) March 30, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Coupe de France du Burger #cfburger : le Globe burger de Nicolas Leroux (Agen) remporte la finale du Sud-Ouest. Sa particularité : un bœuf fumé puis snacké, une texture croquante, et une saveur iodée et une mayo renversante. #burger via @20Minutes via @CFBurger_Socopa pic.twitter.com/1dBo36yX3L — Stephane Leblanc (@sl20min) March 30, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Coupe de France du burger #cfburger2022 : L’AmeREDien d’Alexis Hattiger remporte la finale régionale IDF. Sa particularité : le rocou, qui lui donne une couleur rouge, un steak au whisky et une sauce trappeur au sirop d’érable #burger via @20Minutes via @CFBurger_Socopa. pic.twitter.com/vejjnpji6N — Stephane Leblanc (@sl20min) March 30, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



A 16h30, pile à l’heure du goûter, il ne restait plus que cinq candidats parmi les plus créatifs et les plus savoureux, pour se disputer la finale nationale… Et c’est l’étonnant Beef Xa Bao de Christophe Boyer qui a mis la barre très haut. « Le Beef Xa Bao tient sa promesse en termes d’évasion gourmande, raconte le président du jury Laurent Favre-Mot. Il a répondu à la fois à toutes les attentes et à la thématique Burger Trotter, avec un vrai équilibre entre le moelleux du bao, l’assaisonnement oscillant entre acidité et rondeur, Je n’ai qu’un conseil, rendez-vous dans le Vaucluse pour le tester sans plus attendre ! »

Interrogé par 20 Minutes, le champion Christophe Boyer promet qu’on pourra le déguster « pas tout de suite, mais au plus vite » dans son food truck, le Bao burger asian street food.