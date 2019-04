Les candidats Anthony Verset, au premier plan, et Xavier Yvernogeau, scutés par les jurés Vincent Boccara et Brice Morvent — S.LEBLANC / 20 MINUTES

Le Chaillet est le vainqueur de la coupe de France du burger 2019.

Le burger à la sauce Anthony Verset se distingue par son pain coloré au vin et son fromage grillé au chalumeau. Le commis ardèchois l'a imaginé en hommage à son père vigneron.

Comme la coupe de France de football, la coupe de France du burger met aux prises amateurs chevronnés et vrais professionnels venus de toute la France. Et tous les amateurs de food et de snack se demandaient, ce lundi, qui allait succéder au Black OG de Vincent Boccara et au Childhood de Nicolas Willaume, vainqueurs 2017 et 2018, et membres du jury 2019 présidé par l'ancien Top Chef Brice Morvent.

A l’issue d’un concours « particulièrement relevé cette année », comme l’a noté Vincent Boccara, la coupe de France 2019 a été décernée à Anthony Verset pour son burger le Chaillet, qu’il a imaginé en hommage à son père vigneron. « Cette coupe est un booster de carrière, comme elle l’a fait pour moi, elle va bouleverser sa vie », a promis Nicolas Willaume.

Pain coloré au vin

Fromage grillé au chalumeau, pickles de pommes pour le côté acidulé, jus de braisage de la poitrine de porc pour parfumer le steak d’un bon goût fumé et surtout… pain fait maison, coloré au vin de Cornas de papa sont au menu de ce burger champion.

#Cfburger le truc d’Anthony Verset qui fait l’une des nombreuses différences : remplacer l’eau du pain fait maison de son burger par le vin de Cornas de son père. Via @CFBurger_Socopa via @20Minutes pic.twitter.com/6nC8hfIfQB — Stephane Leblanc (@sl20min) April 1, 2019

Tout s’est joué dès 9h30 ce lundi matin, au salon du Sandwich et Snack Show à la Porte de Versailles, à Paris. Des 310 candidats inscrits à ce concours organisé par la marque de viande Socopa, ils n’étaient plus que 25 présélectionnés pour les cinq finales régionales.

#cfburger Xavier Yvernogeau, chef de L’Apart à Challans (85) remporte la finale Ouest avec le Burger New Iode, qui réunit algues, gomasio dans un pain au petit épeautre, mayonnaise aux huîtres et feuille d’Oyster, le meilleur jusqu’ici selon moi ! Via @CFBurger_Socopa @20Minutes pic.twitter.com/FDRZCLNDQR — Stephane Leblanc (@sl20min) April 1, 2019

#cfburger le Kazar Burger de l’Alsacien Nicolas Gyssler remporte la finale Nord-est. « C’était pas le plus joli des cinq, mais celui qui avait le plus de goût », selon le jury. Pain bretzel, fromage blanc, liveche, marron, tome Walsh au pinot gris via @CFBurger_Socopa @20Minutes pic.twitter.com/a4jhc33YyC — Stephane Leblanc (@sl20min) April 1, 2019

#cfburger : le Rouergat de Maxime Fabry remporte la finale régionale Île de France: « ce burger est un hommage à ma famille et à mes origines de l’Aveyron : charcuterie, miel, tome, morille... » pic.twitter.com/JLyoNi9uqJ — Stephane Leblanc (@sl20min) April 1, 2019

#cfburger En finale sud-est, Le jeune commis ardéchois Anthony Verset met la barre très haut avec son Chaillet : pain coloré au vin, fromage grillé au chalumeau, jus de braisage de la poitrine pour parfumer le steak... succulent! @CFBurger_Socopa via @20Minutes pic.twitter.com/1W2PjanJ1V — Stephane Leblanc (@sl20min) April 1, 2019

#CFBurger Avec son Avalanche, un étonnant burger fumant et fumé, le Chef pyrénéen Jean-Philippe Carrère remporte la finale du sud-ouest. @CFBurger_Socopa via @20Minutes pic.twitter.com/7HUomG0vOj — Stephane Leblanc (@sl20min) April 1, 2019

Et plus que cinq candidats pour se disputer la finale nationale, peu après 16h…

Une heure plus tard, le jury présidé par l’ex-Top Chef (2010) Brice Morvent revenait décerner la Coupe de France du Burger 2019 au benjamin de la compétition, le jeune Anthony Verset.