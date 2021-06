Deux vainqueurs pour le prix d’un. Pour la première fois, la Coupe de France du burger n’aura pas un lauréat, mais deux : le Nîmois Joannes Richard avec son Nemausis et le Stéphanois Stéphane Giroud avec son Cafi Ligérien. Deux burgers étonnants qui respectaient, chacun à leur manière, le thème de l’année : « le retour aux sources ».

Coupe de France du burger #cfburger : le Nemausus de Joannes Richard (Nîmes) remporte la finale du Sud-ouest avec un burger qui adapte subtilement celui des origines à son terroir local (salicorne, viande séchée de taureau). #burger via @20Minutes via @CFBurger_Socopa pic.twitter.com/Tb5KwoWCj6 — Stephane Leblanc (@sl20min) June 28, 2021

Coupe de France du burger #cfburger : le Cafi Ligérien de Stéphane Giroud (Loire) remporte la finale du Sud-est avec un burger étonnant et savoureux: pain maison, andouillette et cromesquis de fourme de montbrison. #burger via @20Minutes via @CFBurger_Socopa pic.twitter.com/oOXBGAJP2e — Stephane Leblanc (@sl20min) June 28, 2021

Il fallait entendre « retour aux sources régionales » pour ces deux burgers qui, s’ils s’inspirent du modèle original américain, le détournent habilement en adaptant les ingrédients de base à ceux de leurs terroirs : salicorne ramassée à cheval en Camargues et viande fumée de taureau pour le premier, pain maison et cromesquis de fourme de Montbrison pour le second.

C’était la touche « de créativité et d’originalité », que promettait de récompenser d’emblée le président du jury David Gallienne. Le vainqueur de la saison 11 de Top Chef, qui tient le restaurant étoilé Le Jardin des plumes à Giverny, avait prévenu qu’il attendait d’un bon burger « qu’il nous transporte, qu’il nous fasse voyager et qu’il éveille les papilles par ses goûts et son histoire ! » Ce qui fut fait, à l’issue d’un concours très relevé, où les esthétiques les plus extraordinaires (ah ! le sculptural burger carré de Martial Collus) rivalisaient avec les saveurs les plus inattendues (oh ! le succulent burger au tartare d'algues de Malo Gwen Le Gall).

Pour moins de cinq euros

Les épreuves ont commencé dès 9h45 ce lundi matin, à la Fabrique événementielle (Paris 10e). Des 373 candidats inscrits à ce concours organisé par la marque de viande Socopa, ils n’étaient plus que 25 présélectionnés pour les cinq finales régionales. Objectif : réaliser un burger qui sort de l’ordinaire pour un « coût matière »​ ne dépassant pas cinq euros cette année (c’était six l’an dernier).

Coupe de France du burger : Le Trou normand de Maxime Le Borgne (Calvados) reporte la finale Ouest avec son burger audacieux : pain au jus de carotte, pommes croquantes et boudin noir. #burger via @20Minutes via @CFBurger_Socopa pic.twitter.com/SZOzUYGHWB — Stephane Leblanc (@sl20min) June 28, 2021

Coupe de France du burger #cfburger : L’Origins d’Alexis Hattiger, chef du resto Privé de dessert (Paris) remporte la finale de L’Ile de France. Un vrai retour aux sources du burger US, simple et savoureux grace à un condiment malin. #burger via @20Minutes via @CFBurger_Socopa pic.twitter.com/1y5h1gJCUR — Stephane Leblanc (@sl20min) June 28, 2021

Coupe de France du burger #cfburger : Le Jean-Pignon de Matthias Carré (Aisne) remporte la finale Nord-est avec un burger qui fleure bon les sous bois : viande entourée de noisettes, des pickles et un ketchup de champignon: joli ! #burger via @20Minutes via @CFBurger_Socopa pic.twitter.com/bw7GG1LJMZ — Stephane Leblanc (@sl20min) June 28, 2021

A 16h30, il ne restait plus que cinq candidats, parmi les plus créatifs et les plus savoureux, pour se disputer la finale nationale à l’heure du goûter… « C’est fou comme dans les régions, les chefs sont plus créatifs et plus audacieux qu’à Paris », s’est exclamé le Parisien Vincent Boccara, lauréat 2017, avant que le jury 2021 revienne décerner la coupe de France aux deux premiers nommés, qui ont mis la barre si haut « qu’il était impossible de les départager », s’est excusé le président David Gallienne.

Les deux incroyables champions de France pourront être dégustés chez eux très bientôt. C’est-à-dire Chez Jo, à Nîmes (Gard), pour le premier, à la Maison Pouilly à Montbrison (Loire) pour le second.