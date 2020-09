Le Boeuf qui "ris" remporte la coupe de France du burger 2020 — 20 Minutes

Eloge de la créativité, sans que le goût ne soit délaissé. Tel était le mot d’ordre dela coupe de France du burger, qui mettait aux prises ce lundi à Paris, pour sa cinquième édition, amateurs chevronnés et vrais professionnels venus de toute la France.

A l’issue d’un concours très relevé, où les pains plus extraordinaires (ah ! le succulent feuilleté aux truffes du Bériz) rivalisaient avec les saveurs les plus inattendues (oh ! l’alcool de thym flambé sur le Casse-croûte de Marc), la coupe de France 2020 a finalement été remportée par le Bœuf qui « ris » de Samuel Besnard.

Coupe de France du burger #cfburger : Le bœuf qui « ris » de Samuel Besnard (Landes), remporte la finale régionale Sud-Ouest. Sa particularité : un ris de veau pané en plus du bœuf, une duxelle de champignons et une sauce gribiche. #burger via @20Minutes via @CFBurger_Socopa pic.twitter.com/cHUZ0crhXd — Stephane Leblanc (@sl20min) September 21, 2020

Le Bœuf qui « ris » ? Alors non, le Bœuf ne rit pas, mais ce burger, rigole quand même pas mal avec ses ris de veau panés qui rivalisent avec la viande de bœuf dans un pain étonnant, moelleux à l’intérieur et croustillant à l’extérieur. Ajoutez à cela une sauce gribiche de haut vol, une duxelle de champignons, et des noix… « C’était un parti pris assez risqué, confie le chef landais de 39 ans, mais c’est ce qui a payé. »

Le Bœuf qui « ris » succède au Black OG de Vincent Boccara (vainqueur 2017), au Childhood de Nicolas Willaume (2018) et au Chaillet d’Anthony Verset, vainqueurs (2019), tous les trois membres du jury 2020 présidé par l’ancien Top-chef Julien Duboué.

Pour moins de six euros

Tout s’est joué dès 9h30 ce lundi matin, à l’Atelier des chefs rue de Penthièvre, à Paris. Des 310 candidats inscrits à ce concours organisé par la marque de viande Socopa, ils n’étaient plus que 25 présélectionnés pour les cinq finales régionales. Objectif : réaliser un burger qui sort de l’ordinaire pour un «coût matière»​ ne dépassant pas six euros.

Coupe de France du Burger #cfburger : le Beriz d’Ibrahima Sylla remporte la finale régionale Île de France. Sa particularité : un pain feuilleté aux notes de truffes, une sauce tartare et du brie de Meaux. #burger via @20Minutes via @CFBurger_Socopa pic.twitter.com/ik9SRpmGlq — Stephane Leblanc (@sl20min) September 21, 2020

Coupe de France du burger #cfburger : le Burgundy de Kevin Muin reporte la finale régionale Nord-Est. Sa particularité : un clin d’œil au bœuf bourguignon avec sa réduction d’échalotes au vin rouge et son pain aux pommes de terre. #burger via @20Minutes via @CFBurger_Socopa pic.twitter.com/lyu2lL1Mld — Stephane Leblanc (@sl20min) September 21, 2020

Coupe de France du burger #cfburger: Le Casse croute de Marc, par Jimmy Chevalier (Ain) remporte la finale régionale du Sud-est. Sa particularité: une brioche aux cèpes, des fleurs et une flamme d’alcool de thym pour sublimer le tout. #burger via @20Minutes via @CFBurger_Socopa pic.twitter.com/CJIunvBqOU — Stephane Leblanc (@sl20min) September 21, 2020

Coupe de France du burger #cfburger : Le Tourbillon du terroir de Camille Loas (Finistère) remporte la finale régionale de l’Ouest. Sa particularité : un bun’s en forme de tourbillon, des chips d’oignon et une crème faite maison. #burger via @20Minutes via @CFBurger_Socopa pic.twitter.com/d8bzckuHqR — Stephane Leblanc (@sl20min) September 21, 2020

Il ne restait plus que cinq candidats, parmi les plus créatifs et les plus succulents, pour se disputer la finale nationale à l’heure du goûter, vers 16h30… « Ils se sont vraiment fait plaisir, les gars, ça fait plaisir à voir », s’est exclamé Vincent Boccara, avant que le jury présidé par Julien Duboué revienne décerner sa coupe de France du burger 2020 au Bœuf qui « ris ». « On a apprécié l’originalité du burger, mais surtout la qualité de l’assaisonnement, explique le président du jury. C’est sa très belle sauce gribiche qui a fait toute la différence. »