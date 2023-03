Vanille, citron, fraise. Cornet ou pot. Sorbet ou glace. Tout ça, c’est du déjà-vu ! Pour la journée de la glace, 20 Minutes a réussi à trouver les adresses d’artisans glacier aux créations qui sortent de l’ordinaire. Et elles sauront certainement faire voyager votre palais dans un univers délicieusement givré.

La glace frite chez Isaka

Sans aucun doute la meilleure de nos découvertes : la glace frite. Daniela, la propriétaire, a eu cette idée grâce à un bonbon originaire d’Asie, le bonbon white rabbit. On trouve chez Isaka des ingrédients très originaux comme le pandan (plante populaire en Asie du Sud-Est pour son goût équivalent à la vanille), le sésame noir ou le chocolat milo.

Pour réaliser ce fried ice-cream, Daniela enrobe la boule de glace au goût déjà très inhabituel dans du panko (pain de mie japonais) et fait frire le tout pendant une minute. Elle y rajoute ensuite des toppings et du coulis de coco.

Notre verdict : Agréablement surpris par cette technique insolite. La glace ne fond pas sous sa robe panée. Ces ingrédients souvent méconnus assurent un voyage culinaire.

Les plats populaires en version glace de Glazed

En collaboration avec la plateforme de livraison Deliveroo, l’artisan glacier Glazed a poussé l’originalité à son paroxysme en revisitant trois classiques de street-food. D’abord la célèbre pizza, rebaptisée Pizz’ice, une glace mozzarella au sorbet tomate origan et à la gelée de basilic. La glace maki, appelée Californ’ice, au riz japonais et au sorbet avocat et graine de sésame blond. Et enfin, la glace Gyros sous le nom de Veg’Ice, goût sauce blanche, mayonnaise et ciboulette fraîche.

Notre verdict : L’univers entre ces plats populaires et la glace est très bien réussi. Même si les goûts ne feront pas l’unanimité, ils restent amusants à tester !

Les bâtonnets de glace à La Paleteria

44 parfums de glaces et sorbets faits à partir de vrais fruits et de lait végétal (sans colorants, ni conservateurs), pour que chacun y trouve son bonheur. L’idée de cette pluralité de goûts et leurs combinaisons viennent du Mexique. « C’est un concept qui a fait beaucoup de succès au Brésil dans les années 1914-1915. Et de là, c’est parti un peu partout dans le monde entier », explique la gérante de la boutique La Paleteria. Sous forme de bâtonnets glacés on y retrouve des goûts tels que, nutella-banane, macchiato-beurre salé ou tarte au citron. Du déjà-vu en boule de glace, certes, mais moins sous forme de bâtonnets glacés !

Notre verdict : Ces glaces esquimaux offrent un rafraîchissement savoureux et inédit. La glace machiatto-beurre salé est un vrai café en bouche !