Des plats à modeler hauts en couleurs et en saveurs. Fanny Herpin, jeune cheffe du restaurant le Camondo, à Paris, a relevé le défi de Play-Doh : imaginer deux sandwichs aux textures souples et aux teintes flashy, inspirés de la pâte à modeler de la marque. Les enfants vont en raffoler et leurs parents aussi, à n’en pas douter.

« L’idée, c’était de retrouver les couleurs de la pâte à modeler de mon enfance, confie Fanny Herpin à 20 Minutes. Le résultat, ce sont deux sandwichs percutants, qui évoquent des souvenirs de moments heureux avec mes proches, mais qui, je l’espère, vont marquer parce qu’ils sont à la fois très visuels et super bons. »

Rainbow burger et Sunny kebab

La cheffe du Camondo s’est amusée avec les couleurs et à rouler, écraser, émietter, pétrir ses ingrédients. Le premier de ses sandwichs s’appelle le Rainbow burger, mais ce drôle de burger est en fait composé de saumon d’Islande en gravlax coloré à la betterave, de yaourt grec au curcuma et à l’aneth, de fenouil en pickles et d’oignons frits dans un bun violet.

Le second a pour nom Sunny kebab et il ressemble à un kebab. Mais sans viande puisque son pain pita jaune accueille du halloumi coloré en bleu, de la patate douce aux épices et au sirop d’érable, des graines de grenade et de la crème de maïs teinte en vert…

En édition limitée

Les deux sandwichs de Fanny Herpin sont des plats qui se mangent froid. Ce qui tombe bien puisqu’ils ne sont proposés qu’à la livraison (sur Deliveroo). Pour des questions de logistique, la jeune cheffe parisienne n’en préparera que 30 par jour, entre ce lundi 20 et dimanche 26 février. C’est donc une édition archi-limitée, vendue entre 11 et 12 euros le sandwich.

A noter que pour chaque commande, passée chez Rainbow burgers by Fanny Herpin sur le site Deliveroo.com, la marque Play-Doh offre un coffret « Pique-nique des formes » d’une valeur de 16,99 euros, histoire de permettre aux enfants d’imiter en pâte à modeler les créations de Fanny Herpin. Il faudra juste essayer de ne pas confondre au moment de passer à table. Sinon, il y a des parents qui vont déguster !