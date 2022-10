La Sicile en plein Levallois-Perret. Gruppomino a ouvert un nouveau restaurant, il y a peu, dans le commune des Hauts-de-Seine (on en trouve également à Paris, Asnières ou Boulogne). En cuisine, Pietro Rabboni. « On ramène à table les recettes de chez moi, explique le chef. Je suis Sicilien, je viens de Palerme et j’ai été très influencé par la cuisine de mes parents. » Gruppomimo naît lorsque deux de ses amis, qui s’étaient préalablement associés pour monter un restaurant, lui demandent de créer la carte du menu. Il accepte, devient le chef, et introduit ses plats siciliens.

Et l’un de ses plats phares est les pâtes à la truffe, cuisinées directement dans une meule de pecorino, un fromage italien au lait de brebis. Une préparation qui provoque très régulièrement une sortie de téléphones portables pour immortaliser le moment et le poster sur les réseaux sociaux. Pour 20 Minutes et sa série Plein les doigts, Pietro Rabboni explique tous les détails de sa recette.