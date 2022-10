Nos rues ont du talent… Et des papilles ! Notre série « Plein les doigts » reprend du service. 20 Minutes vous fait découvrir ce que la street-food à la française a de meilleur à offrir. De Paris à Nice en passant par Bordeaux et Strasbourg, voici nos endroits favoris pour manger sur le pouce. Et s’en mettre plein les doigts.

« On a voulu ouvrir un corner qui fasse des véritables hot dogs de bœuf, se targue le fondateur de “Oh My Dog !”, Alfred Bernardin. A Paris, la plupart des restaurants qui proposent du hot dog font des hot dogs de poulet. Notre idée a donc été de fabriquer un petit corner où je fais du hot dog de bœuf. » Comme à New York.

En mai dernier, le restaurateur a installé son nouveau corner dans un ancien passage parisien, à côté des Folies Bergère. « Pour plaire à tout le monde », il propose aussi de « la saucisse de bœuf casher, de la saucisse de poulet halal, et de la saucisse vegan ». 20 Minutes vous emmène en vidéo à Manhattan sans quitter le 9e arrondissement.