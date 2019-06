View this post on Instagram

🇫🇷 Avez-vous eu vent de la bonne nouvelle de ce lundi ? 😃 Pour célébrer l’arrivée de l’été, la collection de glaces de Pierre Hermé est enfin arrivée ! Rendez-vous vite dans nos boutiques et en ligne pour y découvrir nos 10 saveurs complètement givrées ! 😋 📷 : @shiathechatbox . . 🇬🇧 Have you heard of the good news already? 😃 Pierre Hermé’s delicious collection of ice creams and sorbets is finally back to celebrate Summer! Come and discover now our 10 frozen flavours available in all our boutiques and online! 😋 📷 : @shiathechatbox