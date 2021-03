Patate, piment, manioc... Voici des glaces artisanales aux goûts surprenants à déguster — 20 Minutes

Vous prendrez bien une glace au piment, à l’avocat, ou à la patate douce ? Pour déguster cette étonnante douceur chez les Désirs du Palais à Pointe-à-Pitre ( Guadeloupe), il faut avoir les yeux plus grands que le ventre et l’esprit bien ouvert. Depuis 17 ans, Fabienne Youyoutte rivalise d’ingéniosité pour ravir les papilles de ses clients.

L’artisan, pâtissière, glacier et chocolatière guadeloupéenne concocte des sorbets à base de fruits et légumes « qui lui rappellent son enfance avec sa grand-mère, comme la farine de manioc qu’elle mettait dans son bol de lait ». Pour réussir son pari de faire découvrir ses alliances atypiques, elle réalise plusieurs tests jusqu’à obtenir le nec plus ultra du goût. « J’ai mis cinq ans à réaliser ma glace au coco parce qu’il comporte de la matière grasse, il faut trouver le bon équilibre. J’avais aussi en tête le goût du grand glacier guadeloupéen Lafages », explique la lauréate du titre « Meilleur artisan de France 2019 » des Grands Prix de l’Artisanat Stars et Métiers, également sacrée Chevalière de l’Ordre national du mérite de l’agriculture. « Je ne sais la faire que depuis 12 ans ».

« Je vais prendre une barquette d’un litre à emporter », lui demande Brigitte Rhodes, l’une de ses plus fidèles clientes. Elle prend aussi un petit pot pour son plaisir à elle, d’autres optent pour le cornet maison. « Toutes mes glaces ont une histoire », assure Fabienne Youyoutte. L’artisan a déjà élaboré plus d’une centaine de parfums. Couronnée de succès, elle a ouvert il y a cinq ans une seconde enseigne en Guadeloupe, sur la plage de Sainte-Anne. Pour une belle dégustation au soleil.