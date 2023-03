Imaginez du poulet dans un nouveau restaurant de fast-food, ou plutôt de fast-good, enfin non de fast-casual pour souligner à quel point cette restauration est montée en gamme ces derniers temps… Vous dites Popeye’s ? Et bien voici un de ses concurrents directs qui s’ouvre ce jeudi 9 mars, à quelques centaines de mètres : Bonchon. Une enseigne qui ne vient pas des Etats-Unis, mais de Corée. Et dont le burger au poulet utilise la cuisse quand Popeye’s se délecte plutôt du blanc.

Les « meilleures ailes de poulet » au monde

Après les avoir goûtées, on se dit que ce n’est sans doute pas un hasard si Bonchon a été élu « meilleures ailes de poulet » du monde par Business Insider, tant ces dernières sont croustillantes et goûteuses à souhait. Un coup de cœur inattendu.

Bonchon, chaîne de restauration rapide coréenne, commence à se bâtir une solide réputation aux Japon (face au célèbre karaage) et aux Etats-Unis (face aux mastodontes que sont KFC ou Popeye’s). Elle a d’ailleurs intégré le classement des « 500 meilleurs restaurants » par le Nation’s Restaurant News et le « Top 100 Movers & Shakers » par Fast Casual Magazine. Voilà donc un autre spécialiste du poulet qui affiche la même volonté que d’autres de proposer une restauration à la fois rapide et qualitative, préparée minute et servie à table, mais avec des assaisonnements différents et des menus abordables à moins de dix euros.

Bientôt 25 restaurants en France

L’occasion de découvrir son poulet frit, mais aussi un éventail de la cuisine coréenne, bulgogi, mandu, japchae ou plats végétariens… Avec plus de 400 établissements dans le monde, Bonchon s’implante donc sur le territoire français. « Notre objectif à long terme est d’ouvrir environ 25 restaurants en France dans les cinq prochaines années », confie à 20 Minutes Michel Abdelnour, le président de Bonchon France qui entend bien imposer la K-food et la K-culture de son enseigne dans un marché hyperconcurrentiel où la street food qui conjugue qualité et accessibilité est une tendance en pleine effervescence.