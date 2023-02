Popeyes s’installe à Paris. Pas un resto d’épinards, non, mais une spécialiste du poulet frit venu tout droit de Louisiane. A la carte, l’iconique Chicken Sandwich, lancé en août 2019 aux Etats-Unis. Sa recette - du poulet mariné douze heures dans un mélange secret d’ail, d’oignon et d’épices cajun avant d’être pané à la main - 20 Minutes a été invité à la concocter de bon matin, à quelques jours de l’ouverture officielle de sa première adresse française, le 1er février à 11h en face de la Gare du Nord, à Paris.

Popeyes, d’où ça vient ? A l’origine, c’est un restaurant créé en 1972 par Alvin Copeland Sr en hommage au personnage de Jimmy « Popeye » Doyle qu’incarne Gene Hackman dans French Connection, succès du cinéma de l’époque. Sa spécialité : le poulet épicé aux notes créoles et cajuns, sera décliné à l’envie et servi, cinq décennies plus tard, dans plus de 3.900 restaurants dans le monde.

Des recettes adaptées aux goûts des Français

En France, c’est la jeune cheffe Laura Zani qui a été chargée de travailler les recettes pour les remettre aux goûts de nos compatriotes. « Elles sont moins salées, moins sucrées, et moins grasses au toucher, confie-t-elle. Le bun brioché est une exclusivité française, comme la salade César ou le poulet grillé. Par contre, on a gardé la même marinade de douze heures, qui donne au poulet son côté juteux, et la technique de cuisson qui lui donne sa croustillance. »

Même en essayant de tirer les vers du nez du chef Peter, garant du goût Popeye, on ne saura rien des compositions. Tout juste a-t-on appris qu’il fallait rouler deux fois les filets de poulet dans la farine, comme le montre la vidéo : une fois avant et une fois après avoir été plongés dans une sauce qu’on imagine à base d’œuf et de lait fermenté. Pas si mal…

Service à table dans une vaisselle réutilisable

On ne connaît pas encore les prix des sandwichs qui ne seront dévoilés qu’au tout dernier moment. Mais on sait que cette enseigne internationale (dont le propriétaire canadien, RBI, possède aussi Burger King) n’utilisera ici que des ingrédients « 100 % français » - du cantal à la place du cheddar par exemple, et que, pour les végétariens, l’enseigne mise sur un burger à base de haricots rouges. Pour un accueil plus confortable, « les plateaux seront servis à table dans une vaisselle réutilisable », assure le patron français Xavier Expilly. Fastfood oblige, on mangera quand même sans couverts, histoire de pouvoir s’en mettre « Plein les doigts », comme on dit chez 20 Minutes. Et comme on aime ça, la marque compte s’ancrer rapidement dans l’Hexagone. Après Paris et bientôt Marseille puis Lyon, c’est une centaine d’adresses qui sont attendues un peu partout au cours de l’année et, si tout se passe bien, deux cents autres d’ici 2030. Soit à peu près autant que KFC, son principal concurrent.