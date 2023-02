Et si Paris était l’eldorado de la restauration rapide ? Mercredi 1er février, la chaîne américaine de poulets frits Popeyes inaugurait sa première enseigne française du côté de gare du Nord tandis que Five Guys doit ouvrir un nouveau restaurant à Blanche le 13 février. Et les chiffres tendent à confirmer cette envolée de la fast-food. Dans une étude portant sur « quelques rues parisiennes parmi les plus commerçantes, choisies pour représenter tous les arrondissements », l’Apur constate une « hausse de la restauration rapide, qui s’installe dans des locaux de petite taille et dont les frais fixes sont moins importants (+68 établissements, soit +8 %) alors que la restauration traditionnelle diminue (-57 restaurants, soit -6 % entre 2020 et 2022) ».

Pour Five Guys, qui a ouvert son premier restaurant à Bercy en 2016, « c’était inenvisageable de ne pas être à Paris », explique Constance Ergand, la responsable de la marque, tant la capitale pèse démographiquement et économiquement, par rapport au reste de la France, où une ville comme Marseille reste à conquérir. D’ailleurs, l’enseigne à Blanche sera la 25e de la chaîne en France mais déjà la 6e dans la capitale. Et ce n’est pas non plus par hasard si Popeyes a choisi Paris pour se lancer en France avec des ambitions élevées. « On prévoit d’ouvrir 20 adresses en 2023 avec un objectif à terme de 350 restaurants », indique Xavier Expilly, le directeur des opérations de Popeyes.

Des touristes comme chez eux

Paris est aussi prisé en raison de la présence en nombre des touristes. Selon l’Office du tourisme et des congrès de Paris, « le Grand Paris aura accueilli 34,5 millions de touristes en 2022 », alors même que ce chiffre est en recul de - 10,3 % par rapport à 2019. « On a beaucoup de touristes, notamment américains, ce qui explique une part de notre succès », affirme Constance Ergand. Bernard Boutboul, fondateur du cabinet Gira, spécialiste de la restauration, est plus dubitatif. « Londres qui attire moins de touristes que Paris, connaît également un développement fort de la restauration rapide », argue-t-il.

Pour lui, le succès parisien tient à la montée en gamme de la restauration rapide. « Nous avons été le premier pays à le faire, à sortir le fast-food de la rue. La France est devenue le laboratoire d’innovations et de tendances sur la restauration rapide, mais pouvait-il en être autrement au pays de la gastronomie ? » fait-il faussement mine de s’interroger.

Des produits frais et de qualité

Et de fait, lors de son inauguration, Popeyes n’a eu de cesse de vanter la qualité de ses produits. « On est une chaîne qui a un vrai savoir-faire, fait valoir Xavier Expilly. Notre credo est assez simple. On travaille avec des produits frais qui sont préparés devant les clients et qui sont des produits français. » Même refrain chez Five Guys. « Nous proposons des produits bruts de qualité avec des burgers personnalisés, avance Constance Ergand. Nous nous destinons aux amateurs de bonne nourriture fraîche. » Et même l’emblème du fast-food, dans ce qu’il a de meilleur et de pire, s’y est mis. « McDonald’s a connu une montée en gamme comme nulle part ailleurs dans le monde, relève Bernard Boutboul. Un jour j’ai emmené des Canadiens et des Américains visiter le restaurant de Rivoli et ils n’en revenaient pas d’être dans un McDo. »









« Le burger est complètement sorti de la malbouffe. Maintenant, même des chefs étoilés s’y mettent, ajoute le patron de Gira. De toute façon le low cost ne marche pas auprès des Parisiens et des Français. » « La nouvelle génération fait attention à la qualité de ce qu’elle mange », appuie, la responsable de la marque chez Five Guys. Et effectivement, les premiers clients de Popeyes insistaient sur la nouveauté mais aussi la qualité des produits. Ainsi Nil, 22 ans, qui apprécie le côté « bien épicé » du poulet avant d’ajouter : « C’est différent au niveau du pain, au niveau des frites. Donc, c’est vraiment intéressant. » Ou Stéphanie, 24 ans, qui est venue, parce qu’elle a entendu sur TikTok « que le poulet est bien mariné pendant plusieurs jours ».

La restauration distribuée rapidement

Autre point, soulevé par Bernard Boutboul, qui différencie Paris des autres capitales, le mode de consommation de la restauration rapide. « En France, on devrait d’ailleurs plutôt parler de restauration distribuée rapidement, car elle n’est pas consommée rapidement contrairement aux Etats-Unis, par exemple, où on la mange en mouvement ou dans sa voiture. » Et c’est exactement sur ce créneau que veut se positionner Popeyes. « On veut vraiment être une marque premium dans notre approche, avec par exemple le service à table, explique le directeur des opérations de la chaîne. Comme dans la restauration professionnelle, où on s’occupe des clients du début jusqu’au débarrassage. »

Cette montée en gamme a fait de Paris la vitrine pour les chaînes de restauration rapide. Ainsi, selon Bernard Boutboul, c’est sur les Champs-Elysées que McDonald’s réalise son plus gros chiffre d’affaires pour un restaurant au niveau mondial, que Five Guys possède sa plus vaste enseigne au monde et aux Halles que KFC génère le plus gros chiffre de la chaîne. Pas de doutes, Paris est bien le phare mondial de la restauration rapide.