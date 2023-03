Il y a en a partout ! Pour faire pousser les cheveux, les ongles, aider à dormir, à bronzer ou avoir moins d’imperfections, le marché du complément alimentaire s’est démocratisé. En gélules et désormais popularisés sous formes de gummies (bonbons), ils prétendent contenir les ingrédients capables de nous aider à compenser un déficit. Mais qu’en est-il vraiment ?

Attention aux arnaques

Pour Fabienne Malyesson, journaliste à Que Choisir, il faut se montrer prudent. Selon la journaliste, certains compléments alimentaires se « prétendent riches » en quantité d’actifs, alors que les teneurs et les allégations ne sont pas forcément affichées ni autorisées par la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Son article sur les compléments alimentaires précise que « lors de leur enquête sur les compléments alimentaires vendus sur les places de marché en ligne : 60 % des opérateurs étaient hors des clous ». Du fait du manque de vérifications et donc de preuves d’efficacité.

Comment démêler le vrai du faux

Pour que la présence d’un ingrédient dans un complément alimentaire puisse vraiment être efficace, il faut s’assurer que la marque possède des études cliniques mais aussi l’aval de professionnels. La marque de compléments alimentaires Mium Lab travaille par exemple avec un comité scientifique qui valide (ou pas) les actifs sélectionnés. D’autres comme Isispharma, travaillent avec des dermatologues et mettent à disposition les résultats de leurs études et la teneur en ingrédients sur leur site web pour rassurer sur leurs efficacités.

David Gueunon, fondateur et et président de Mium Lab, explique par exemple que la mélatonine, bien connue pour favoriser l’endormissement, doit apparaître entre 1 et 5 mg dans les compositions pour avoir de l’impact. En dessous, inutile donc d’acheter… En cas de doutes, Il conseille aussi d’acheter dans une pharmacie de confiance. Car votre pharmacien fait aussi gage de la qualité des produits qu’il vend et s’assurera de scruter les formules en amont, puisqu’un complément alimentaire sera vendu sur les mêmes comptoirs que ses médicaments.

Ça marche, oui mais à quelles conditions

Premièrement, il faut utiliser le complément alimentaire en cure et respecter les indications prescrites. Pour la nutri-cosmétique (cheveux, ongles, peaux) une cure d’environ trois mois est idéale avant de constater des résultats. À l’inverse, une cure de 3 semaines suffira pour des compléments influant sur la vitalité, le sommeil ou la digestion car le corps peut réagir plus rapidement.

Deuxièmement, il faut se choisir un laboratoire de confiance, surveillé par les autorités en vérifiant les allégations inscrites sur les boîtes des produits. Et enfin, last but not least : la pertinence de leur usage. « Si vous n’en avez pas besoin, inutile d’en prendre », insiste le fondateur de Mium Lab.

Un complément, pas un remplaçant

Pour voir des résultats, il faut accompagner votre complément du soin ou de l’hygiène de vie qui va avec, au risque d’être déçu… Victoria Zon, directrice marketing International du laboratoire IsisPharma partage aussi cet avis : « Le complément alimentaire sert à compléter et ne remplace en aucun cas un médicament ou un produit cosmétique. Il ne se suffit pas à lui seul mais s’utilise en prévention ou en booster depuis l’intérieur ». Il s’agit donc de remettre le rôle du complément alimentaire à sa place de second plan et non en tant que rôle principal pour atteindre la chevelure de Raiponce ou retrouver l’énergie de Hulk après une nuit blanche.