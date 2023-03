« C’est le dernier bonbon après j’arrête, vraiment ! » Qui n’a jamais sorti cette phrase clichée ? Il faut l’avouer, le grignotage nous gâche parfois un peu la vie. Mais pour parvenir à se défaire de ses addictions ou de ses mauvaises habitudes alimentaires, il faut savoir ce qui encourage les craquages. On se doute que le stress et tout autre état émotionnel n’y sont pas étrangers. Cependant, commencer la journée avec trop de sucré n’est pas censé aider. Isabelle Veverka, coach en nutrition et en psychologie positive, explique que le salé et le protéiné pris au saut du lit vont permettre d’augmenter la sensation de satiété jusqu’au prochain repas et donc de nous éviter les craquages.

Troquer les bols de céréales contre des œufs brouillés

Dans son livre, J’arrête de manger mes émotions, l’autrice recommande donc de troquer les bols de céréales contre des œufs brouillés. Pourquoi ? Les œufs sont très rassasiants, ils sont riches en protéines (les sportifs en consomment d’ailleurs beaucoup) et ils ne sont pas très chers. Le sucre, quant à lui, n’amène que l’envie de manger toujours plus sucré…

Pour les autres repas, la même stratégie s’applique : manger de meilleurs aliments et éviter de manger trop sucré, privilégier le bon gras (huile d’olive, oléagineux), passer du riz blanc au riz noir ou complet, gérer ses portions, etc. Et, enfin, veiller à ne pas manger trop léger mais rajouter des légumineuses et des féculents sans surcharger son plat d’apports en glucides, de peur de faire exploser son index glycémique et avoir envie de sucre… Et, oui, ça fait beaucoup de règles à respecter, encore une fois.









Se faire un goûter pour patienter jusqu’au dîner

Revenons au stress, l’ami du grignotage, l’ennemi du repas équilibré. Selon Isabelle Veverka, il suffit d’une mauvaise nouvelle ou d’une journée trop éprouvante émotionnellement pour que notre corps réclame du sucre. Bref, pour que l’on mange nos émotions… sans réelle sensation de faim. Pour arriver à gérer ses pulsions, la coach en nutrition propose de « mettre des mots » sur ce qu’on ressent afin d’éviter de se réfugier dans la nourriture. Autres astuces : bien dormir pour digérer correctement et (décidément on n’y échappera jamais) faire du sport pour diminuer la sensation de faim.

Enfin, arrêter de grignoter ne veut pas dire de faire une croix sur le goûter. Isabelle Veverka assure qu’il est tout à fait recommandé de se faire un goûter pour patienter jusqu’au dîner. Et le chocolat est autorisé, le tout sera de privilégier 50 grammes de chocolat noir à 70 % de cacao minimum plutôt que les Dragibus.