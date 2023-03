Suivez la voie que vous indique la voix ! Installé sur téléphone portable, Melba (la voix envoûtante), a été conçue pour renforcer l’intimité sexuelle des couples en difficulté et/ou en quête de nouveautés.

Cette voix sensuelle guide les partenaires afin de les accompagner vers de nouvelles expériences. Elle tend aussi à ouvrir la discussion sur des sujets tabous en couple.

Ses principales missions : aider à faire plaisir à son partenaire et être à son écoute, oser des choses différentes, briser la monotonie, toujours dans le but de se faire plaisir mutuellement.

De A à Z

Grâce à des scénarios écrits par des écrivains érotiques, les couples sont guidés le long de l’acte dans les fantasmes de leurs choix. Tout est préparé et bien pensé, Melba suggère (n’impose jamais) des idées d’accessoires à choisir ou pas, selon son humeur et son envie. Elle propose aussi des ambiances et même des jeux de rôles pour sortir de sa zone de confort et se plonger dans un imaginaire avec son binôme.

Il suffit de mettre le mode play, se connecter à l’enceinte, et la voix guide les tourtereaux pendant une trentaine de minutes sur un scénario différent à chaque fois, geste après geste. C’est simple, en fonction de sa sensibilité, de sa sexualité, l’application fait le pari d’aider chacun à trouver son compte.

La voix de la sagesse

Dans une fonction plus pédagogique, Melba enfile sa casquette de coach en proposant des articles qui contiennent conseils et réponses sur les pratiques sexuelles, la libido et même la connaissance de son corps.









Les programmes validés par des sexologues et des thérapeutes en amont ont pour but de briser certaines idées reçues dues à l’imaginaire collectif sur le plaisir et ce, aussi pour des pratiques déjà testées.

Sur le long terme, Lucie, la cofondatrice de Melba avec Vincent, aimerait même personnaliser davantage les expériences avec la voix pour rendre le moment toujours plus unique à chaque étape de la vie.