Nombreux sont celles et ceux qui font la promotion, notamment sur les réseaux sociaux, de produits et de techniques visant à « rafraîchir » ou « modifier l’odeur, le goût du vagin ». Dernière en date, Kourtney Kardashian, femme d’affaires, actrice et influenceuse américaine, qui a noué un partenariat avec une marque proposant des « bonbons vaginaux ». Une promotion parmi tant d’autres. Chez les Français, citons une crème pour la vulve vantée par Milla Jasmine, ou une machine pour avoir une vulve « comme si [on avait] 12 ans » par Maeva Ghennam…

« Crèmes », « baumes », « gels », « sprays huileux », « compléments alimentaires », « bonbons », herbes, bain de vapeur vaginal… Dans cet épisode de « Tout Sexplique », on s’intéresse à ces produits et techniques destinés au sexe féminin avec Brigitte Letombe, gynécologue médicale, autrice de Femmes, réveillez-vous ! - Stop au gynéco bashing, aux fake news et aux diktats des réseaux sociaux, aux éditions First (2022).

La vulve « sale » ? Une injonction ridicule et culpabilisante

Est-ce que la vulve a une odeur ? Est-elle commune à toutes les personnes ? Est-ce qu’elle évolue au cours du cycle menstruel, ou de la vie ? Que faire si l’odeur du sexe féminin a changé ? Pourquoi ces produits sont-ils problématiques ? Quel intérêt, ou nocivité, au bain de vapeur vaginal, appelé « yoni steam », promu notamment par la femme d’affaires et actrice Gwyneth Paltrow ?

Ce sont les questions de cet entretien avec le docteur Brigitte Letombe, à écouter gratuitement ci-dessus. Comme le souligne la gynécologue, tous ces produits et techniques qui se basent sur l’idée que la vulve est sale, et que cette partie du corps féminin devrait sentir le parfum, avoir le goût d’un fruit, sont aussi ridicules que culpabilisants pour les femmes.

Consulter en cas de souci persistant

La médecin rappelle aussi que « le vagin est autonettoyant ». Donc, on y va mollo sur les produits d’hygiène pour la vulve, et on n’introduit ni produit, ni jet d’eau dans le vagin, comme l’a également rappelé Gaëlle Baldassari, du mouvement « Kiffe ton Cycle », dans notre précédent épisode sur les règles. La gynécologue Brigitte Letombe souligne également que le sexe féminin doit être humide pour être en bonne santé. « Une bouche sans salive, elle est sèche, irritée. Pensez que le sexe féminin, c’est pareil qu’une bouche. Il doit être humide, permettant une flore équilibrée », nous a-t-elle rappelé.

Un dernier rappel avant de vous souhaiter une bonne écoute (gratuite) de cet échange avec la gynécologue Brigitte Letombe. Si vous remarquez une odeur inhabituelle au niveau du sexe, des inflammations, des démangeaisons, des douleurs, des pertes inhabituelles, consultez un professionnel de santé, médecin, une sage-femme, parlez-en en pharmacie. Il existe des remèdes aussi simples qu’efficaces contre des infections, comme la vaginose bactérienne, la mycose vaginale, ou encore la dermatite de contact.

Posez-nous vos questions à audio@20minutes.fr

« Tout Sexplique » est un rendez-vous hebdomadaire d’entretiens où l’on échange sur la sexualité, la santé et la société. Si vous avez des questions sur ces thèmes, on les transmet à des professionnels de santé, des experts, des grands témoins pour qu’ils y répondent en podcast. Comment faire ? Nous écrire à l’adresse : audio@20minutes.fr. Joséphine nous a envoyé une question à propos de l’orgasme, écoutez le podcast réalisé pour lui répondre !

🎧 Ne ratez pas nos prochains épisodes de « Minute Papillon ! » et « Tout Sexplique ». Abonnez-vous gratuitement sur vos apps et plateformes audio préférées. Pour faire grandir notre communauté, n’hésitez pas à parler de nos épisodes autour de vous, à les partager sur les réseaux sociaux, et à nous laisser des commentaires. Bonne écoute !