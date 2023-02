« Le yoga c’est pour les mangeurs de graines. Il faut être souple. Et puis, c’est chiant, moi j’ai besoin de transpirer ! » Autant de clichés que le livre Le yoga des bons hommes, édité par Larousse, entend faire voler en éclat. Samuel Urtado, Prosper Matussière et Frédérik NgoDi sont trois jeunes profs de yoga qui partagent la même vision inclusive d’une discipline qu’ils jugent aussi bénéfique pour les hommes que pour les femmes. « La vérité, c’est que le yoga va vous faire du bien, et tellement plus encore. »

Une initiation en 21 jours

Votre dos vous fait souffrir, vous êtes stressé et irritable, vous avez l’impression de tourner en rond dans votre vie ? Courez rejoindre nos trois brogi (contraction de brother et de yogi) qui s’éclatent à vous proposer une initiation en vingt et un jours dans le but d’améliorer vos performances physiques, de vous sentir plus zen et surtout, mieux dans votre peau et dans votre vie.

« Si vous pratiquez un sport, c’est un excellent complément », ajoutent-ils en soulignant que « ce n’est pas un hasard si les sportifs de haut niveau s’y mettent aussi ». La préface de leur livre est d’ailleurs signée Maxime Machenaud, un international du rugby tout acquis à leur cause.

Vous partagez l’idée d’un yoga aussi bénéfique pour les hommes que pour les femmes ? Vous n’êtes pas vraiment convaincu ? Dites-nous pourquoi et racontez-nous vos meilleures (ou vos pires) expériences de yoga dans le formulaire ci-dessous.