En France, environ deux millions de personnes souffrent de dénutrition, selon le Collectif de lutte contre la dénutrition. Notamment des personnes âgées, qui n’ont plus la force de cuisiner, qui se nourrissent mal ou plus autant qu’elles le devraient. Ou des personnes traitées pour un cancer, que les nausées empêchent de manger.

Pauline Renard a constaté comment ce mal pouvait ronger ceux qui en sont atteints. Ses grands-pères sont décédés d’un cancer. « Je les ai vus progressivement perdre du poids, résister de moins en moins aux traitements », confie cette Montpelliéraine. Aucun des compléments alimentaires, que les médecins leur prescrivaient, ne les satisfaisaient, poursuit-elle. « Ils mangeaient sans envie, en faisant la grimace », raconte-t-elle.









« Des produits "plaisir" » et performants

C’est pour aider ces personnes à retrouver le goût de manger que Pauline Renard a créé La Picorée. Cette entreprise a lancé les P'tits Pep's, une gamme de mini-cakes, hyperprotéinés et hypercaloriques, capables de remédier aux carences des malades. Et surtout, ces gâteaux sont très bons. Contrairement à la plupart des complémentaires alimentaires, les crèmes ou les boissons, proposées à l’hôpital ou à la pharmacie.

« On s’est rendu compte que près de 50 % des patients ne les consomment pas, en raison de leurs goûts, leurs textures ou leurs formats très médicalisés, poursuit l’entrepreneuse montpelliéraine. Mon idée, c’était de proposer une alternative à ces produits, plus gourmande et plus naturelle. Des produits "plaisir" et qui apportent, évidemment, ce qu’il faut en termes de protéines et de calories. »

La Picorée a lancé, pour l’instant, depuis le mois de septembre, deux variétés sur le marché : des minicakes à la vanille et aux amandes et des mini-cakes à la tomate et aux herbes de Provence. Au printemps, l’entreprise montpelliéraine proposera de nouveaux petits gâteaux, aromatisés au citron et au chocolat et à la noisette.





Pauline Renard, et ses P'tits Pep's. - Thierry Montech

« Redonner envie de manger » aux patients

Bien sûr, les malades doivent consommer ces produits en plus de leur alimentation. Ils peuvent aussi combiner ces mini-cakes avec des compléments nutritionnels. Mais ils doivent préciser à leur médecin qu’ils entament cette cure. En 2022, les gâteaux de la Picorée ont été testés par des personnes âgées, atteintes d’un cancer, à l’Institut contre le cancer de Montpellier (ICM). Et les résultats ont été très positifs. « Lutter contre la dénutrition, ce n’est pas juste apporter une solution de performance nutritionnelle, note Pierre Senesse, médecin et coordinateur de soins de support à l’ICM. Il faut redonner envie de manger avec des produits appétents, gourmands et moins médicalisés. Mais il faut aussi apporter une solution saine, responsable et rassurante pour le bien de nos patients et de la planète. » C’est l’objectif de Pauline Renard, avec La Picorée. Un autre test sur plusieurs dizaines de patients a été fait, ces dernières semaines, au CHU de Montpellier. Les résultats, en cours d’analyses, s’annoncent, là encore, positifs.

Les mini-cakes de la Picorée sont vendus un peu plus de huit euros le paquet. Pour l’instant, dans une dizaine de pharmacies à Montpellier et à Aix-en-Provence, et dans des boutiques de matériel médical. La jeune entreprise, lancée au mois de septembre, espère être, d’ici 2025, éligible au remboursement par la Sécurité sociale.