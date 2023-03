À cause du manque du manque de temps, de motivation, d’envie, ou parce qu’on ne sait tout simplement pas par où commencer, la salle de sport et les programmes maisons ne font plus l’unanimité. Pour y remédier, passionnés et professionnels ont allié sport de façon moins traditionnelle et technologie de pointe, afin que chacun puisse y trouver son compte !

Avoir des résultats rapidement et sans forcer

En mêlant mouvements de musculation et science, des spécialistes ont trouvé le juste milieu pour éviter de s’impatienter des mois avant de constater ses premiers résultats physiques. Le centre Body hit, par exemple, promet l’équivalent d’une séance de 4 heures en seulement vingt minutes grâce à l’électrostimulation. 24 électrodes intégrées sur une combinaison connectée (Symbiont), elles-mêmes réparties sur 12 groupes musculaires, afin de travailler le corps dans son intégralité. Avec cette technologie, les mouvements sont amplifiés, ce qui va permettre de travailler plus efficacement sans soulever une seule altère. Les adhérents y voient aussi l’opportunité d’avoir un accompagnement 100 % personnalisé, ce qui est idéal pour cibler des objectifs précis lors de chaque séance.

Une manière plus confortable d’atteindre ses objectifs

Certains professionnels vont plus loin en rendant l’expérience confortable et unique. C’est le cas de Sohé, directrice générale et cofondatrice d’Infraslim qui a fait un combo du meilleur des innovations technologiques qu’on retrouve en beauté pour les intégrer dans son vélo infrarouge. « C’est pour tous les niveaux, débutants à sportifs de haut niveau. Avant ou après l’effort », affirme-t-elle. Sa machine couteau suisse comporte plusieurs protocoles beauté : l’infrathérapie, l’ozonothérapie, l’oxygénothérapie, la lumière collagène, l’aromathérapie et le vacuum. Ce méli-mélo de soins devient de plus en plus tendance pour décupler les résultats chez qui le désire. Le soin TechniSPA, des instituts Mary Cohr en est aussi l’exemple. Cette technologie combine simultanément les bienfaits de la chaleur (qui agissent sur la fonte des graisses), le double palper-rouler mécanique et la pénétration d’actifs amincissants dans la peau. Dans ces deux cas, les clients sont allongés et bénéficient en quelques minutes, d’au moins trois avantages qu’offre une séance de sport.

No pain, no gain

Même si ces innovations ont toutes pour but d’améliorer la condition physique ou l’aspect de la peau, ce ne sont pas des potions magiques et elles restent complémentaires à un une meilleure hygiène de vie pour pouvoir être optimums. Du moins, si les objectifs sont liés à la prise musculaire ou l’amincissement. En ce qui concerne l’aspect de la peau et la cellulite des résultats peuvent être visibles même sans efforts physiques à raison de plusieurs séances dans le mois.