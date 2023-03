Quelle chose plus étrange qu’une box de sushis Stranger Things, comme celle que lance Sushi Shop avec ses coloris qui respectent les codes couleurs de la série. Au-delà d’une apparence affriolante, on se demandera surtout si c’est bon ? Ce qui est sûr, c’est que le sushi de poisson noir interpelle. Cette « chose étrange » est en réalité de la dorade recouverte de poudre de sésame noir. Le sushi de poisson rouge est un sushi de piquillos, donc 100 % végétal. Les makis de thon rouge couverts de fleurs de pivoine sont jolis, mais peut-être un peu fades, au contraire des makis tentaculaires avec leurs choux rouges marinés qui emportent un peu trop le goût. Bref, dans cette box de 42 pièces pour 47 euros, il y a du bon et du moins bon, notre préférence allant à des petites pièces plus discrètes mais plus savoureuses : les California Chicken Katsu et surtout les Salmona Aburi rolls pour leur goût fumé bien affirmé.

« C’est bien sûr un facteur de différentiation, explique à 20 Minutes Christopher Jones, le président de Sushi Shop. C’est une rencontre qui mène à un partenariat, cette fois avec Netflix, avec l’objectif d’étonner. Il y a un souci d’esthétisme mais s’éclater avec nos équipes à faire un beau produit ne suffit pas, il faut aussi être capable de raconter une belle histoire dont vous vous souviendrez. » Avec ses sushis rouges et noirs censés refléter « le côté sombre de la série », la box Stranger Things fait partie des box que Sushi Shop lance pour trois mois. Disons jusqu’à l’été.

Du gombo et de la crevette pour en faire un sushi

Moins esthète que gourmet, on vous recommandera plutôt de vous tourner vers la dernière collab' de chef en date avec Mory Sacko, parce que là, il s’agit des sushis d’un chef africain qui témoigne de son amour pour le Japon en combinant au mieux les deux cultures. « Avec Mory Sacko, on est sur autre chose, admet Christopher Jones. C’est ce que j’appelle une co-création, comme avec Paul Pairet et d’autres grands chefs comme Thierry Marx avant lui. » Un an de recherche et de développement en commun pour aboutir à une série de sushis signatures, à la fois originaux et faciles à reproduire pour un coût raisonnable. « On avait du gombo, de la crevette et de l’huile de palme et je me dis… bon, on va faire un sushi, se souvient Mory Sacko. Les idées de base viennent comme ça. »

Les amateurs de sensations fortes doivent absolument goûter à la série des MoScoville Signature rolls du chef : des makis de thon agrémentés d’herbes aromatiques et de piments qu’on dégustera dans un ordre crescendo, du moins fort au plus fort. C’est à la fois renversant et succulent.

Ah merci, se réjouit le chef du restaurant étoilé MoSuke. J’espère qu’on sentira que je me suis éclaté à les faire et que ça fasse cet effet d’explosion à chaque fois. »

Elle va durer un moment : Christopher Jones a confirmé à 20 Minutes que la collab' sera disponible jusqu’à la fin de l’année.