Le taco sushi, nouvelle star du 10e arrondissement ? Le restaurant Noori a ouvert ses portes en septembre et propose sa création venue d’ailleurs, le taco sushi. Axel, le fondateur, fan de culture japonaise, a créé une ambiance aux accents nippons, qu’il a pensée de A à Z. « Je travaillais depuis des années dans la restauration, et notamment la street food. Et j’avais envie de lier mes deux passions ». Il a lancé le projet en pleine période de Covid-19, « pas la plus simple pour trouver des financements »

A la carte, il propose une panoplie de tacos sushis, taco pour la forme et sushi pour les saveurs et les ingrédients. Axel protège farouchement son secret pour frire les feuilles de Nori et ainsi les faire tenir à la manière des tortillas de maïs mexicaines. Pour 20 Minutes et sa série Plein les doigts, Axel décortique le concept de Noori et de son produit phare.