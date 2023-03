La caravane Michelin poursuit son tour de France. Après Cognac l’an passé, le palmarès du célèbre guide culinaire est cette fois dévoilé à Strasbourg. Pour une vaste cérémonie : 1.500 personnes ont été conviées au Palais de la musique et des congrès de la capitale alsacienne. Parmi eux, de nombreux chefs espéreront repartir avec un macaron supplémentaire…

A priori, les grands perdants ont déjà été annoncés lundi dernier. Le manufacturier a communiqué sur la rétrogradation de cinq restaurants. Dont deux triplement étoilés, celui du célèbre Guy Savoy à Paris et du Rochelais Christopher Coutanceau. Avant donc de seulement révéler de bonnes nouvelles en Alsace ? Possible mais pas sûr au vu du secret qui entoure cette grand-messe annuelle.









« Ils ne le diront pas mais souvent, ils déshabillent Pierre pour habiller Paul », croit savoir le critique gastronomique Gilles Pudlowski. Lui, comme d’autres, ne s’attend pas à d’énormes changements parmi les 31 tables les plus distinguées. Mais cite encore deux éventuels déclassements : « à l’hôtel du Castellet et au Clos des sens à Annecy car leurs chefs sont partis ».

Jointe par 20 Minutes, l’enseigne haut-savoyarde se dit plutôt confiante « car Laurent Petit est dans la transmission depuis trois ans. Ses successeurs, son ancien chef exécutif et ex-chef sommelier, s’inscrivent dans son héritage mais avec une évolution », explique-t-on. Dans le Var, c’est aussi un talent maison qui a été propulsé n°1, Fabien Ferré, second de Christophe Bacquié depuis dix ans. Les inspecteurs du Michelin auront-ils été convaincus ?

« Vous allez tomber de votre chaise ! »

Ils pourraient également choisir de promouvoir d’autres chefs jusqu’ici bloqués à deux macarons. Un nom revient ici avec insistance, pas seulement parce qu’il œuvre en Alsace, celui d’Olivier Nasti. « Je pense à lui en premier pour être un nouveau trois étoiles », confirme son éminent confrère Michel Roth en se laissant aller à d’autres pronostics. « A Paris, on parle toujours de Jean-François Piège (Le Grand restaurant) et de Jérôme Banctel (Le Gabriel). En province, je vois bien aussi Christophe Hay (Fleur de Loire à Blois), très locavore et que j’aime beaucoup. »

De son côté, Laurent Petit a d’autres favoris. « David Tautain (à Paris) parce qu’il a une superbe singularité et Michaël Arnoult (Les Morainières). Il a un lieu de dingue à Jongieux (Savoie), travaille bien, ne lâche rien. Je vous le dis d’avance, vous allez tomber de votre chaise avec lui ! », s’amuse le chef qui prépare actuellement un nouveau projet en Haute-Marne, son département d’origine. « Et je crois aussi beaucoup en Christophe Aribert, à Uriage-les-Bains (Isère) qui a beaucoup progressé et atteint ce que j’appelle la simplexité. C’est pour moi la définition d’un trois-étoiles : quand l’expert et le néophyte disent tous les deux waouh devant la même assiette. »

Dernière adresse soufflée ici et là, la villa René Lalique de Wingen-sur-Moder (Bas-Rhin) dirigée par l’autrichien Paul Stradner. Il pourrait avoir quelques compatriotes dans l’amphithéâtre strasbourgeois lundi puisque des chefs européens ont, pour la première, fois été conviés à la cérémonie. L’an dernier, 627 restaurants en France avaient été distingués par au moins une étoile.