L’idée a de quoi faire saliver les plus gourmands. Le Petit Zeste, implanté à Lunel, dans l’Hérault, va proposer à quinze personnes tirées au sort de goûter sa nouvelle gamme de produits. Les testeurs seront tirés au sort. Il suffit de s’inscrire, jusqu’à mercredi prochain, sur les réseaux sociaux de cette petite entreprise. Ils pourront se prononcer et proposer des suggestions d’amélioration sur le goût, la texture, la forme, jusqu’au nom de la gamme.

Créée en janvier 2021, la biscuiterie artisanale n’en est pas à son coup d’essai. « On avait déjà procédé de la même façon la première année, souligne Eloi Daumet co-créateur de la biscuiterie avec sa compagne Dominique Daumet-Faveur. Les retours des personnes qui avaient testé nos biscuits étaient très intéressants. Et pertinents. Ça nous avait permis de développer deux recettes de biscuits qui sont, depuis, parmi les plus appréciés. »

La belle histoire de deux ingénieurs agronomes

L’histoire du Petit Zeste, c’est celle de deux ingénieurs agronomes, dont le destin a basculé sur une délicate attention :

« Dominique a créé des biscuits depuis toute petite. A l’époque, elle en vendait même sur les marchés. Un jour, elle a voulu envoyer un coffret de biscuits personnalisés à sa grand-mère, avec une photo, un petit mot. Elle n’a pas trouvé d’offre satisfaisante. Elle en a créé un spécialement, qui a beaucoup plus. Avec le bouche-à-oreille, on lui a fait de plus en plus de demandes. »





Le coffret cadeau, composé d’un mot et une photo personnalisés que les clients envoient eux-mêmes sur le site, et d’un ou plusieurs sachets de biscuits, reste le produit phare d’une marque distribuée via le site Internet ou un réseau de 200 distributeurs en France (essentiellement des épiceries fines et des cavistes). « Les biscuits sont développés à partir des matières premières locales et, dans tous les cas, françaises », précise Eloi Daumet.