Oh my cookie ! Ce genre de cookie, très croustillant à l’extérieur, totalement fondant à l’intérieur, n’est pas passé inaperçu depuis deux semaines, pour son ouverture à Paris. Venus de Londres, Soho, Notting Hill, les voici entre de bonnes mains dans le Marais, au 61 rue du temple. Au menu, quatre possibilités très gourmandes et originales, à savoir nature et morceaux de chocolat au lait, au chocolat et morceaux de chocolat blanc, au miso et morceaux de chocolat blanc ou encore à la banane et morceaux de chocolat noir. De quoi satisfaire tout le monde.





Pourquoi investir le pays du Petit-Beurre ? « On a pris le coche, après le succès à Londres », nous explique Johan, responsable de la boutique à Paris. À consommer à peine sortis du four, ils sauront vous régaler. Tout comme les cafés servis pour accompagner la dégustation au comptoir, de la brûlerie Belleville. Forte affluence en ce moment, à défaut de prendre son mal en patience, n’hésitez pas à contenir votre ventre : il saura apprécier.

Crème London, 61 rue du temple, 75004 Paris.