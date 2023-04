Un fast-food 100 % vegan. Vous en rêviez, Moyado l’a fait. Avec une certaine réussite, car pour avoir goûté à leurs spécialités, 20 Minutes assure avoir été surpris de la qualité. Situé dans le 17e arrondissement de Paris, il s’agit aussi du premier restaurant du rappeur Dosseh et de l’acteur Yassine Azzouz. L’adresse tiendrait presque dans un mouchoir de poche : un comptoir pour l’attente et une simple petite table qui se retrouve sur le trottoir aux beaux jours. Fast-food de qualité, ça rime bien avec « fast good » comme on dit.

Au menu, que des produits bio et végétaux. Le burger est composé d’un steak de soja, coco et betterave dans un bun de patate douce (10 euros). Mais notre goût penche nettement en faveur du kébab dont la garniture grillée, fruit d’un partenariat avec Planted, la marque en vogue de protéines, est composée de fécule de petits pois reconstitués en fines lamelles (11 euros). « Le kébab était vraiment ce qu’on a voulu lancer en premier, raconte Christophe Sainte-Luce, le gérant du resto. Les burgers sont venus après. » A la carte, on aime bien aussi les nuggets (6 euros par trois) avec leur mélange de pois chiche et maïs. On recommande la dégustation sur place ou dans la rue sur le pouce, plutôt que la livraison car le contenu du sac vous arrivera froid.

Aucune contre-indication alimentaire

Ce serait dommage, car les fondateurs de Moyado se sont inspirés des régions ensoleillées du sud de la Californie pour sa chaleur, son bien-être et les couleurs du « Sunbun » du logo, où un soleil couchant révèle un bun de burger dans un dégradé jaune, vert et brun. « L’idée à la base est venue des Etats-Unis, souligne le boss du lieu. Mais notre but est de faire adhérer tout le monde à la qualité de produits sains, bios et légers, indépendant de toute contre-indication alimentaire. »

Dommage qu’il ait été impossible de lui tirer les vers du nez quant aux assaisonnements qui demeureront secrets. On saura juste que « le produit est rafraîchi par rapport à tout ce qu’on a mis, avec du concombre, de la salade, du chou rouge… et quelques épices sur le kébab ». Des épices gourmandes dont même Planted, le partenaire, nous a affirmé ignorer la composition.