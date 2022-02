Nos rues ont du talent… Et des papilles ! Notre série « Plein les doigts » reprend du service. 20 Minutes vous fait découvrir ce que la street-food à la française a de meilleur à offrir. Et là, on s’est rendu au Pacha, situé dans la métropole lilloise, pour déguster le meilleur kebab de France.

D’extérieur, on a du mal à croire qu’on se trouve devant le meilleur kebab de France. Installé dans la rue principale de Saint-André-lez-Lille, le Pacha ne paye pas de mine à côté du café de la mairie. Et pourtant, les amateurs de « salade, tomate, oignon », « ça va chef ? » ou encore « la boisson tu te sers » ne s’y trompent pas.

C’est bien ce petit resto qui vient de remporter pour la troisième fois la récompense de meilleur kebab de France. Organisé chaque année par le site kebab-frites, le vote se base sur les commentaires des clients. Et comme en 2016 et 2017, le Pacha a raflé la mise. « Le succès s’explique par le travail, le respect des horaires et de la clientèle sans oublier l’utilisation et la qualité de bons ingrédients », se réjouit Daniel Nouri, le patron des lieux bien connu dans le milieu du kebab lillois.

La devanture du meilleur kebab de France - F.Launay/20 Minutes

La fréquentation a grimpé en flèche depuis le titre

Ce sexagénaire, originaire du Kurdistan, est arrivé en France dans les années 90 suite à la guerre du Golfe où il assurait la sécurité de militaires français et américains. Parti d’Irak sans le sou et sans parler un mot de français, Daniel débarque à Brest où il ouvre son premier kebab sur un coup de tête. Puis, direction le Nord où du Vieux-Lille à Saint-André en passant par La Madeleine, le succès est à chaque fois au rendez-vous. Aujourd’hui, neuf salariés, dont deux de ses fils, travaillent au Pacha de Saint-André ouvert en 2012. Et l’effet meilleur kebab n’a pas tardé à se faire sentir.

« On a au moins 50 % de fréquentation en plus. Les gens viennent de partout pour venir goûter au meilleur kebab. Il y en a qui viennent de Lens, Armentières ou Tourcoing. Il y a même un groupe de jeunes qui a fait 40 minutes de route juste pour venir manger notre kebab. Ça fait toujours plaisir de savoir que les gens n’hésitent pas à se déplacer pour venir goûter », raconte Bayar Nouri, le fils du patron.

Un pain et une sauce incroyables

Reste à savoir si ce titre honorifique est mérité. Prenant notre courage à deux mains, nous avons donc testé ce fameux sandwich qui vaut 5,50 euros. Et franchement, il y a de quoi sauter au plafond. Ce qui fait la différence est clairement le pain, livré tous les jours, qui a un croustillant incomparable.

La viande fond dans la bouche, les légumes, livrés trois fois par semaine, sont frais et la célèbre sauce blanche est une tuerie. Bref, rien à dire à part qu’on s’est régalé. « On ne va pas changer avec ce titre. On était les mêmes avant, on restera les mêmes après », conclut Bayar Nouri. La recette du succès n’est pas près de s’arrêter.