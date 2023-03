L’idée leur est venue un peu par hasard. « On part en vacances dimanche à 13 heures. La fin d’année et le début de la suivante sont toujours un moment intense pour les boulangers après le rush des fêtes, puis l’Epiphanie, sourit Mathieu Magne. Alors on s’est dit que ce serait sympa de marquer le coup avec quelque chose de très gourmand. » Lui est boulanger, sa compagne, Aurélie Vieira, est pâtissière. Ils régalent à Canet-en-Roussillon, dans les Pyrénées-Orientales, à une dizaine de kilomètres de Perpignan, dans leur boulangerie Les matins blancs.

Tous deux ont eu l’idée de cette tombola un peu particulière. A la vente, 30 tickets à 1,50 euro, pièce : « Le dernier est parti vendredi matin. » A gagner, pour les gros gourmands, un pain au chocolat géant de 2 kg. Ou plutôt, une chocolatine, comme le souligne dans un clin d’œil la photo postée sur les réseaux sociaux par ces artisans. Chocolatine, pain au chocolat… On se trouve sur une frontière linguistique sur laquelle les habitants du Sud-Ouest sont du genre sourcilleux.

L’équivalent de 28 pains au chocolat individuels

Le tirage aura lieu dimanche avant la fermeture des matins blancs. « On a trouvé que c’était une façon amusante de mettre en avant notre commerce qui a ouvert en juin 2021 ». On est loin du record du monde en la matière. Mais le but d’Aurélie et Mathieu n’est pas d’entrer dans le Guinness des records et de battre les 300 mètres de long inscrits par les commerçants de Mantes-la-Jolie en 2000. Un kilo de farine, une centaine de bâtons de chocolats, les ingrédients sont proportionnels à la taille de la viennoiserie.













« C’est l’équivalent de 28 pièces individuelles, le patron que j’utilise pour une fournée de pains au chocolat habituelle. Là ce sera un peu différent. Vu la taille, il faudra certainement davantage de cuisson pour garder ce qu’on aime dans un pain au chocolat : qu’il soit croustillant à l’extérieur et moelleux à l’intérieur ». Vendredi, le boulanger a fait un essai avec un premier pain au chocolat d’un kilo. Histoire de mettre ses clients en appétit. La suite, ça se passera dimanche.