Une récompense de plus à son palmarès. Jérémy Viale, chef du restaurant Nano Trattoria, à Lyon, vient d’être sacré champion de France de pizza dessert, lors du concours qui se déroulait à Paris.

Pour l’emporter face à ses adversaires, il a misé sur une création pour le moins originale : une pizza à base de crème pâtissière vanille et miel surmontée d’une tuile en forme de ruche d’abeille garnie de citron, de gel citron-basilic et de gel citron cédrat confit. Le tout agrémenté d’une glace miel, ricotta et citron, réalisée en collaboration avec le chef Benoît Charvet.





Le dessert de Jérémy Viale - Viaprod

Jérémy Viale a voulu se lancer un nouveau défi après avoir tout gagné, ou presque. En 2018, le Lyonnais a été couronné champion d’Europe de la pizza. En 2020, il a remporté, cette fois, le championnat du monde de la pizza « a due », réalisée en duo. Enfin, en 2022, il s’est adjugé le titre mondial dans la catégorie « pizza sans gluten », ainsi que le titre de champion de France de la « pizza teglia » (pâte épaisse). Sacré parcours pour le chef qui a démarré sa carrière en 2016 en tant que pizzaïolo ambulant.