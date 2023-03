Le Guide Michelin à Strasbourg, enfin un triple étoilé pour l’Alsace ?

Un peu plus de quatre ans que ça dure. Depuis janvier 2019 et le déclassement de l’Auberge de l’Ill à Illhauesern, l’Alsace ne compte plus de table triplement étoilée. Presque une incongruité au vu du nombre de restaurants distingués par le Guide Michelin dans l’ancienne région administrative : 33 ! Soit 16 dans le Bas-Rhin et 17 dans le Haut-Rhin. Parmi elles, sept adresses comptent aujourd’hui deux macarons.

L’une d’elles va-t-elle bientôt intégrer le gratin de la gastronomie française ? La réponse sera connue lundi à Strasbourg, qui accueille cette cérémonie pour la première fois délocalisée l’an passé à Cognac. Organisatrice, la collectivité européenne d’Alsace (CeA) rêve évidemment de voir l’un de ses fleurons être récompensé.









« Au regard de l’excellence de nos chefs, je trouverais naturel qu’on retrouve un restaurant trois étoiles chez nous. J’en espère même plusieurs », lance son président Frédéric Bierry, qui a voulu mettre les petits plats dans les grands. L’Alsace « s’est autoproclamée capitale de la gastronomie européenne » pour l’occasion et la CeA a multiplié les événements autour. Un food truck a sillonné les collèges pour alerter sur le bien manger, des cuisiniers de renom ont donné un cours à la banque alimentaire et un livre a même été publié. Un ouvrage qui compile 300 recettes de plats régionaux, dont 100 proposés par des amateurs.

« Cette remise des prix du Michelin est le point d’orgue et nous y avons pour la première fois convié des chefs européens parmi les 1.500 invités », reprend l’élu Les Républicains en espérant maintenant « des retombées mondiales » pour un rendez-vous qui a coûté 390.000 euros à sa collectivité. « Mais nous avons obtenu 190.000 euros de la part d’entreprises privées et de nombreux mécènes nous ont offert des produits, du matériel etc. », précise-t-on du côté de son cabinet en répétant que « tout un écosystème se met en place ». « Et la gastronomie au sens large est un des éléments d’attrait de notre territoire », ajoute Frédéric Bierry en sachant pertinemment qu’une table triplement étoilée pourrait attirer une autre clientèle.

Olivier Nasti plébiscité

Chez qui ? « Un nom revient dans la profession, celui d’Olivier Nasti », lance Sandrine Kauffer-Binz, fondatrice des Nouvelles Gastronomiques, un média régional spécialisé. « Ça fait même plusieurs années qu’on parle de lui et son troisième macaron se fait attendre. » Preuve de son succès, le guide concurrent du Michelin, le Gault et Millau, vient d’en faire son chef de l’année.

Le temps semble donc venu pour le propriétaire du Chambard, à Kaysersberg (Haut-Rhin). « Je ne sais pas, on verra bien », évacue l’intéressé auprès de 20 Minutes. Il refuse pour le moment de mettre le champagne au frais. « J’aimerais bien mais ce sera encore pire pour l’équipe si ça n’arrive pas », s’amuse le quinquagénaire, reconnu notamment pour son travail sur le gibier.

« L’Alsace est aujourd’hui sous-cotée »

« Il propose une superbe cuisine. Il sait mettre en avant les produits locaux, même mieux que les Alsaciens ne sauraient le faire », juge son confrère et chef étoilé Alexis Albrecht, qui œuvre au Vieux Couvent à Rhinau (Bas-Rhin). « On espère tous qu’il l’aura, et peut-être d’autres aussi. » La Villa René Lalique du chef autrichien Paul Stradner revient aussi dans les discussions des possibles grands gagnants. « Mais on ne sait rien, le Michelin c’est un peu la grande muette », image Eric Westermann, le chef de cuisine de l’étoilé Buerehiesel à Strasbourg.

« L’Alsace est aujourd’hui sous-cotée par le Michelin », estime le critique culinaire Gilles Pudlowski en se permettant un petit dérapage contrôlé. « Mais vu que la cérémonie du palmarès a lieu là-bas, ça devrait permettre de rattraper un peu tout ça… » En cas de triomphe d’Olivier Nasti par exemple, le sujet pourrait venir sur la table. « Quoi qu’il arrive, les mauvaises langues diront quelque chose », coupe Sandrine Kauffer-Binz. « Soit que c’est acheté, soit que c’est anormal qu’il n’ait pas encore sa troisième étoile… » Réponse lundi.