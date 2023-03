Alexandre Couillon, chef du restaurant « La Marine » à Noirmoutier (Vendée), a été distingué de trois étoiles Michelin dans la nouvelle sélection France, ont annoncé lundi les organisateurs lors d’une cérémonie à Strasbourg.

Ce chef à la cuisine de la mer et végétale est le seul à être promu à cette plus haute distinction gastronomique dans l’édition 2023 du Guide, portant le nombre de triple-étoilés à 29 - contre 31 l’année dernière - après les rétrogradations de Guy Savoy et Christopher Coutanceau ainsi que la fermeture du restaurant de Christophe Bacquié. « C’est notre étoile », a-t-il dit, très ému, sur scène où il était accompagné de son épouse, Céline. « C’est une histoire à deux, et avec nos équipes bien sûr », a-t-il ajouté. Il succède à Arnaud Donckele à Paris et Dimitri Droisneau à Cassis (sud-est de la France).





La photo historique avec tous (ou presque) les chefs étoilés @guideMichelinFR #food #Gastronomie #strasbourg #alsace pic.twitter.com/iPOLbVAffD — 20 Minutes Strasbourg (@20minutesstras) March 6, 2023



Ce chef de 47 ans, né à Dakar (Sénégal), a repris en 1999 le restaurant saisonnier familial et en a fait avec sa femme Céline une table gastronomique, servant des produits locaux. Le poisson arrive directement du port situé en face du restaurant et les légumes proviennent du potager du chef.

Nommé « grand de demain » en 2008 par le Gault et Millau (2e guide gastronomique après le Michelin), avant d’être sacré en 2016 « cuisinier de l’année » par le même guide, Alexandre Couillon avait reçu sa première étoile au Michelin en 2007, puis une seconde six ans plus tard.

Plus de 40 promotions en 2023

Le millésime 2023 du Guide compte 44 promotions : 39 adresses se voient attribuer leur première étoile (contre 41 l’année dernière) et quatre nouveaux restaurants se voient distingués de deux étoiles. Sur ces 44 promotions, 37 sont des tables en région. Deux régions sont particulièrement primées : les Pays de Loire, avec 5 promotions une étoile, et les Hauts-de-France, avec 4 restaurants promus, dont un à deux étoiles.

A noter que 8 tables sont promues étoile verte pour leur démarche éco-responsable - contre 6 l’année dernière –, faisant de la France le pays leader dans le monde. Comme l’an dernier, peu de femmes sont représentées dans le palmarès.





Dans une allocution vidéo lors de la cérémonie, le chef de l’Etat Emmanuel Macron a promis de « tout faire pour que celles et ceux qui travaillent, nourrissent la France, qui se lèvent tôt, qui s’engagent (…) soient accompagnés quand il y a des temps difficiles ».