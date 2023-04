Tous les œufs de Pâques ne se valent pas. 20 Minutes a demandé conseil auprès de Sophie Janvier, diététicienne-nutritioniste et auteure du livre, La méthode douce pour manger mieux. Et ça tombe plutôt bien, car quand il s’agit de chocolat on ne voit trop comment trouver du sain dans tout ça. A moins d’avoir les bonnes clés.

Apprendre à lire la liste d’ingrédients

Entre deux paquets de chocolats qui nous font envie, on peut trancher à l’aide des premiers ingrédients présents sur la liste. Sophie Janvier, nutritionniste, nous explique qu' « il est préférable de prendre un chocolat qui a le cacao pour premier ingrédient, et notamment de la pâte de cacao. « Cela signifiera qu’il est l’ingrédient le plus présent dans la composition, ce qui est plutôt rassurant quand on achète justement du chocolat. Mais ce n’est pas une évidence, car beaucoup de ceux vendus en grande surface contiennent majoritairement… du sucre ! Simplement parce que c’est moins cher pour les industriels. Les œufs Kinder surprise, par exemple, en contiennent 52 %. Pareil pour les mini-œufs au chocolat au lait Nestlé. A l’inverse, pour la poule de Pâques au chocolat noir de Monoprix Gourmet, la pâte de cacao est en pole position.

« Prendre du chocolat avec un bon pourcentage de cacao est plus intéressant sur le plan nutritionel, rappelle Sophie Janvier, car on y trouvera aussi plus de fibres, d’antioxydants et de protéines. Ce qui s’avère être un bon point pour notre forme et notre santé, même si le poids calorique ne sera pas systématiquement d’une grande différence. » Enfin, il vaut mieux aussi éviter les ingrédients tels que la graisse de palme ou les émulsifiants, mais vous serez déçus : il est très difficile de trouver des chocolats sans.

Optez pour l’originalité

Si vous n’êtes pas convaincus par le chocolat de grande surface, rien n’empêche d’aller jeter un coup d’œil en chocolaterie pour se rapprocher de ce que propose Willy Wonka. Le cacao y est souvent de bien meilleure qualité et le sucre mieux dosé. Sans compter les petits mélanges avec des fruits ou des amandes qui sont aussi appréciés. A moins d’oser des goûts plus farfelus, comme les petits saucissons au chocolat, ou les sticks au chocolat au lait et aux oignons frits de l’apéro chocolaté de l’excellente pâtissière Nina Métayer. Pas besoin de les chercher en rayons ou près d’une poule magique, ils sont livrés par Deliveroo et attention, ils sont pondus en édition limitée.

En dernier conseil, et pas des moindres, notre nutritionniste suggère de « choisir le chocolat qui vous fait plaisir », car c’est avant tout ça l’intérêt de fêter Pâques.