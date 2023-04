Ça n’a pas pu vous échapper : à cause de l’inflation, le prix des denrées alimentaires a bondi. Au dernier pointage, nous étions à 14,8 % d’augmentation entre février 2022 et février 2023, selon l’Insee. Et cette flambée des prix n’a pas épargné celui du chocolat, produit phare de la fête de Pâques, qui a lieu le week-end prochain. Son tarif connaît une hausse de 10 % par rapport à mars 2022, selon l’institut NielsenIQ. A l’approche des festivités, 20 Minutes s’interroge donc sur vos dépenses en la matière.

Vous avez prévu d’acheter des chocolats pour Pâques ? Quel sera votre budget ? Va-t-il évoluer à cause de l’inflation et des problèmes de pouvoir d’achat ? Allez-vous adapter vos courses en réduisant les quantités ? Ou la qualité des chocolats que vous prenez habituellement ? Comment sera votre chasse aux œufs cette année ? Racontez-nous !