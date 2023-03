Entraîner son corps, on essaie déjà. Et le visage alors ? Avec plus de cinquante muscles, il est malgré lui en première ligne pour encaisser tout le stress qu’on accumule au cours de la journée. Dès qu’on a une expression, un sourire, le front qui se fronce un peu, les muscles se contractent. Résultat : les tensions s’accumulent, des plis se créent, ce qui accélère le relâchement de la peau. Sauf si les techniques d’automassages arrivent à temps pour rectifier le tir.

L’automassage en institut pour corriger

Contrairement au botox qui a la mauvaise réputation d’être parfois à l’origine de visages figés, le face training a pour avantage de faire pratiquement le même travail de façon totalement naturelle. Le face training combine deux techniques de massages ancestrales : le Kobido, une manœuvre japonaise pour repulper la peau et la libérer des tensions en créant de l’air entre l’os et le muscle. Et le face sculpting conçue par Yakov Gershkovich qui redessine les formes du visage grâce à des gestes de drainage lymphatique. « On va pouvoir lisser la peau. Elle va être repulpée, car on vient stimuler la production de collagène, d’élastine et d’acide hyaluronique dans les fibroblastes de la peau, pour essayer de la rajeunir au maximum de manière naturelle », explique Léa, responsable formatrice chez Face Kult.

Mais ce ne sont pas les seuls avantages. Ces techniques deviennent de plus en plus populaires car à terme, elles promettent aussi d’estomper rides, ridules, cernes et poches. Mari Lakspere, fondatrice de l’application ÖKO Face Fitness déclare ceci : « Mes clients gagnent un rajeunissement de 3 à 10 ans visible dans leur apparence physique. Même si ce n’est pas en un coup de baguette magique, il serait tout à fait possible de « rattraper certaines rides » sur le haut du visage car la peau y est plus fine. à l’inverse, sur le bas du visage cela peut prendre jusqu’à six mois, car ça reste une méthode 100 % naturelle et manuelle.

Les gestes d’automassage à la maison pour entretenir

En institut, on va travailler beaucoup plus intensément avec des manœuvres d’experts, mais il est recommandé d’entretenir au quotidien les séances mensuelles réalisées en studio. « C’est important de continuer les techniques d’automassage à la maison, parce que c’est comme du sport. Faire du sport avec un coach puis ne plus rien faire du mois, il n’y aura pas de résultats et c’est pareil pour le visage », insiste Morea, directrice de l’institut Luuma.

Pour travailler ses muscles à la maison c’est simple. On peut utiliser des pierres de massage comme celles de chez Face Kult ou Roll-on-jade ou simplement ses mains. En appliquant sa crème de jour on prend 5 ou 10 minutes selon le résultat qu’on désire. On réalise des mouvements toujours de l’intérieur vers l’extérieur pour drainer, sur le front on masse du bas vers le haut (jamais l’inverse). On peut aussi effectuer de légers pincements sur les joues toujours du centre du visage vers les joues pour activer la microcirculation. Pour se faire aider, des tutoriels sont disponibles sur l’application ÖKO face fitness.

Au-delà de l’esthétique, les techniques d’automassage relèvent du bien-être global en plus de garantir des muscles totalement détendus et une peau débarrassée de toutes ses tensions.