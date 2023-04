Un premier rendez-vous ? Un entretien ? Quel est le pantalon idéal pour sa morphologie, ne vous posez plus de questions. Ou alors posez-les au nouvel agent conversationnel, ChatGPT basé sur l’intelligence artificielle, il vous répondra en quelques secondes. L’intelligence artificielle peut se muer en véritable personal shopper, sinon en assistant styliste virtuel, fournissant en quelques clics des recommandations mode entièrement personnalisées.

Plus rapide qu’un vrai styliste

En attendant que tout cela ne soit correctement mis sur pied, le grand public peut déjà explorer gratuitement toutes les fonctionnalités de l’agent conversationnel en tant qu’assistant styliste virtuel. A partir d’une image, par exemple. En lui fournissant un visuel représentant une paire de baskets, ou un chapeau. Vous pouvez lui demander de créer un ou plusieurs looks en fonction de vos goûts et de vos envies. En quelques clics, l’intelligence artificielle fournit une réponse des plus détaillées. Incroyable, mais vrai.

A partir d’une simple image de sneakers noires, un classique, ChatGPT a fourni pas moins de trois looks : un premier urbain et tendance, un deuxième décontracté et sportif, et un dernier décontracté et élégant. De quoi convenir au plus grand nombre. Et il faut l’avouer, le résultat est plutôt pertinent. L’intelligence artificielle propose, même d’associer les sneakers en question à un jean skinny bleu foncé, un tee-shirt blanc, un hoodie noir, une casquette, et des lunettes de soleil rondes pour un style décontracté et sportif.









Un service personnalisé

Mais l’intelligence artificielle ne s’arrête pas là. Lorsqu’on lui demande ce que l’on doit porter pour un premier rendez-vous, ChatGPT ne répond pas immédiatement, précisant que cela dépend de l’activité et du lieu prévus. Pas faux ! Il donne tout de même quelques conseils : « Une bonne option pour un premier rendez-vous serait une tenue qui vous met en valeur tout en restant confortable et adaptée à l’activité prévue. (…) Dans tous les cas, soyez vous-même et profitez du moment ! ». Sympa ! On le pousse alors un petit peu, en lui demandant une tenue pour un dîner en tête-à-tête… Verdict ? L’assistant styliste virtuel propose quatre tenues différentes, adaptées à tous les goûts et toutes les envies, parmi lesquelles une robe mi-longue élégante et fluide avec des talons hauts et des bijoux discrets ou un jean foncé avec un chemisier élégant et des bottes ou des talons hauts, le tout surmonté d’un blazer. Pas mal pour un chatbot !

Autre possibilité, trouver une tenue en fonction d’une morphologie spécifique. En donnant une taille et un poids, ainsi que des particularités physiques, ChatGPT fournit une multitude de conseils vestimentaires pour constituer des tenues qui flatteront la silhouette. A chacun et chacune de prendre en compte - ou pas - ces astuces pour expérimenter ces looks censés booster l’estime de soi. On l’aura compris, les possibilités sont infinies. S’il mérite sans doute un peu d’entraînement, l’agent conversationnel se révèle être particulièrement doué pour se mettre dans la peau d’une Cristina Cordula virtuelle.