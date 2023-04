Des voix continuent à s’élever pour mettre en garde sur l’intelligence artificielle, qui se développe à toute vitesse. Joe Biden est ainsi à son tour monté au créneau mardi pour évoquer les risques potentiels de cette technologie, lors d’une réunion avec des conseillers.

Interrogé par des journalistes sur la dangerosité de l’IA, Le président américain a répondu que cela « rest(ait) à voir. Cela pourrait l’être ».

Une aide face à des « épreuves très sérieuses »

Cette technologie pourrait aider à faire face à des « épreuves très sérieuses, comme les maladies et le changement climatique », a déclaré le démocrate aux experts du conseil de la Maison-Blanche sur la science et la technologie. Cependant, elle comporte « de potentiels risques pour notre société, notre économie, et notre sécurité nationale », a-t-il estimé.

« Selon moi, les entreprises de la tech doivent s’assurer que leurs produits sont sûrs », a repris Joe Biden. « Sans garde-fous, nous voyons quelles sont les conséquences en matière de santé mentale et d’image de soi. » Les réseaux sociaux sont en effet régulièrement accusés de nuire à la santé mentale de leurs plus jeunes utilisateurs, en les conduisant par exemple à se comparer aux images parfaites qui inondent ces plateformes.

Le président démocrate a donc de nouveau demandé au Congrès de mettre en place des « limites strictes » sur les données personnelles collectées par les groupes de la tech, et d’interdire la publicité ciblée visant les enfants.

Fin mars, Elon Musk et des centaines d’experts mondiaux ont appelé à une pause de six mois dans la recherche sur les intelligences artificielles. Dans une lettre ouverte, ils évoquaient notamment « des risques majeurs pour l’humanité ».