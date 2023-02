Face au succès – et à la menace de ChatGPT – Google a déclaré un code rouge en interne à la fin de l’année dernière. Lundi, l’entreprise a annoncé le lancement en phase de test de son robot conversationnel intelligent, baptisé Bard. Qui devrait être plus largement accessible au grand public « dans les prochaines semaines ».

« Bard a pour ambition de combiner l’étendue des connaissances du monde avec la puissance, l’intelligence et la créativité de nos grands modèles de langage », a expliqué Sundar Pichai, directeur général d’Alphabet, maison mère de Google, cité dans un communiqué. Le robot conversationnel est capable d' « expliquer les dernières découvertes de la Nasa issues du télescope James Webb à un enfant de 9 ans, ou de vous renseigner sur les meilleurs attaquants du football actuel, puis de vous proposer un entraînement spécifique pour vous améliorer ».

Connecté au Web

La limitation principale de ChatGPT, c’est qu’il n’a pas accès à une version récente du Web : l’outil d’OpenAI a été entraîné sur un modèle alimenté par des données s’arrêtant à la fin 2021. Demandez-lui qui a gagné la dernière Coupe du monde de foot, et il répond la France en 2018. Google, de son côté, promet que Bard « s’appuie sur les informations du Web pour fournir des réponses actualisées et de haute qualité ».

Bard s’appuie sur LaMDA, un programme informatique conçu par Google pour générer des robots de conversation (chatbots), dont le groupe de Mountain View (Californie) avait dévoilé la première version en 2021. LaMDA avait fait parler de lui en juin 2022 quand un ingénieur de Google, Blake Lemoine, avait affirmé que les programmes d’intelligence artificielle étaient en train de devenir « conscients ». Une opinion très critiquée dans le milieu, qui la considérait comme absurde ou, au mieux, prématurée.

Course à l’intelligence artificielle

Si l’intelligence artificielle est omniprésente dans le secteur technologique et au-delà depuis des années, voire des décennies, la sortie de ChatGPT en novembre a fait évoluer la vision du grand public sur ses capacités. Il n’est pas le premier logiciel du genre mais il a surpris par la qualité de ses réponses, qu’il s’agisse d’écrire un texte sur un thème donné, d’expliquer un sujet complexe de façon intelligible, voire de créer un poème ou les paroles d’une chanson.

Déjà partenaire d’Open AI, le créateur de ChatGPT, Microsoft a annoncé fin janvier qu’il allait investir « plusieurs milliards de dollars » pour étendre leur collaboration, après avoir réalisé deux investissements en 2019 et en 2021. Microsoft, Google, mais aussi Meta et Amazon font partie des acteurs les plus importants de l’intelligence artificielle, technologie à laquelle ils consacrent des investissements colossaux. Microsoft a d’ailleurs annoncé une grande keynote à son quartier général pour ce mardi, qui devrait principalement être consacré à l’intégration de ChatGPT à son moteur de recherche Bing.

Que pense ChatGPT de cette course ? « Je suis un modèle de langage développé par OpenAI et je n’ai pas d’émotions ou de sentiments personnels. Cependant, je peux dire que la concurrence peut stimuler l’innovation et la progression dans le domaine des chatbots. » Déjà un vrai politicien.