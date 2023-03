Ils n’ont pu retenir leurs larmes. L’émotion était trop forte pour Alexandre et Céline Couillon, ce lundi à Strasbourg. Dix ans après la 2e étoile, leur restaurant « La Marine » a obtenu la 3e au Guide Michelin. « C’est le travail, c’est notre étoile », a glissé très pudiquement le chef à son épouse devant une salle admirative. Avant d’être porté en triomphe par ses pairs pour une photo qui fera date.









Le début d’un tourbillon, médiatique notamment, pour un couple plutôt habitué au calme. Ne serait-ce que par son lieu de résidence… L’Herbaudière, à l’extrémité ouest de l’île de Noirmoutier. Un port de pêche et de plaisance où le non-averti ne pousse pas forcément. « On est situés tout au bout. Il faut faire venir les gens jusqu’à nous, et ce n’est pas toujours gagné, en plein mois de novembre par exemple », sourit la maîtresse de maison en se rappelant de moments plus difficiles au sein de l’affaire. De ces jours où, incroyable à croire aujourd’hui, la salle était vide…

« C’est arrivé fréquemment les premières années », se souvient-elle encore. « Mais on a tenu le coup. » Et vingt-quatre ans après son ouverture, en 1999, leur adresse est devenue une table renommée. Avec des ingrédients piochés au plus près : les poissons à la criée et les légumes dans leur 4.000 m2 de potager.

« En plein milieu de nulle part »

« J’ai eu la chance de manger chez lui. Le cadre est magnifique. On est en plein milieu de nulle part. On sent une âme », explique Mory Sacko, qui y a aussi tourné sur place une émission « Cuisine ouverte » pour France 3. « C’est un mec passionné par son terroir, la terre, la mer. Il vient fusionner les deux d’une manière très sensible, c’est rare dans la cuisine », poursuit-il, en repensant à ce « pré-dessert autour du riz, algues et citron. Tous les éléments sortaient à égalité dans l’assiette et, malgré autant d’algues, on restait sur du sucré avec des textures… Rien que d’en parler, j’ai le goût qui me revient ! »

« C’est une cuisine moderne avec un panache incroyable et une vraie signature. C’est une abondance à l’iode et c’est aussi bien plus que ça », prolonge son ami et aussi chef triplement étoilé Arnaud Donckele. Les deux ont d’ailleurs travaillé ensemble chez Michel Guérard à Eugénie-les-Bains en 1998. Juste avant que le natif de Dakar (Sénégal) ne reprenne, donc, à 23 ans, le restaurant saisonnier de ses parents, originaires de Noirmoutiers. Alexandre Couillon, 47 ans désormais, avait alors déjà rencontré sa femme à l’école d’hôtellerie de l’île.

« On se connaît depuis qu’on a 16 ans », reprend Céline, qui gère la salle et bien d’autres aspects depuis tant d’années. D’autant plus aujourd’hui au sein d’un établissement qui emploie « une trentaine de salariés ». Pour deux restaurants, la Marine donc et le bistrot La Table d’Elise, ainsi qu’un hôtel composé de 5 chambres. « S’il en manque un, on est bancal », ajoute-t-elle sans vouloir s’attribuer des louanges. Que n’a pourtant pas manqué de lui décerner son mari pendant et après la cérémonie. « C’est une histoire à deux », a-t-il commenté en utilisant souvent le « on » et le « nous ».





« Nous allons continuer ce travail que nous faisons depuis des années pour choisir les meilleurs produits. L’océan est en face de nous et on le respecte », a encore expliqué le nouveau triple étoilé en promettant de ne pas augmenter ses tarifs. Ni sa salle, de « seulement » 20 couverts. Où il n’est, forcément, pas toujours simple de réserver. N’est-ce pas Philippe Etchebest ?

« J’ai essayé plusieurs fois, mais il n’y avait malheureusement jamais de place », rigole le très médiatique chef bordelais. Qui a déjà pris rendez-vous. « Je tâcherai d’y aller avec un copain en bécane ! »