« J’ai rapporté des fleurs de mimosas et des aiguilles de pin du Bassin d’Arcachon », annonce Claire Vallée. La cheffe vegan, la première auréolée d’une étoile par la Guide Michelin, s’apprête à préparer pour les lecteurs de 20 Minutes un des plats signatures de son livre Origine non animale (éd. Chêne). Il s’agit d’une assiette baptisée « Le printemps », délicate et colorée, faite de fraises et d’asperges dans tous leurs états avec des tuiles à la pistache et à la chlorophylle et une vinaigrette grenade pamplemousse grillé. Une recette dont les cinq parties sont à découvrir en vidéo, à raison d’une nouvelle chaque jour entre le 17 et le 21 avril dans la nouvelle rubrique Tempo du site de 20 Minutes.

La recette au final est donc un peu longue, parce qu’elle nécessite de préparer chacun des ingrédients, mais on peut sauter des étapes, comme l’indique dans les vidéos Claire Vallée. L’essentiel est de se faire plaisir tout en respectant les saisons. On commencera donc ce lundi par la préparation des fraises.

Ses ingrédients

Pour 4 personnes : 450 g de fraises, 50 g de fleurs de mimosa, 5 g de sel, deux poignées d’aiguilles de pin sèches.

Sa préparation

Pour le condiment à préparer au moins 48 heures avant : Equeuter et nettoyer 250 g de fraises ainsi que le mimosa. Découper et mélanger les fraises, le mimosa et le sel dans un bocal en verre ébouillanté. Bien fermer le bocal et attendre au moins 48 heures à température ambiante.

Pour les fraises fumées aux aiguilles, faire griller des aiguilles dans une casserole qui ne craint rien, déposer 100 g de fraises dessus. Terminer en les saupoudrant d’une pincée de fleur de sel. On réservera encore 100 g fraises coupées crues. Parmi elles, on pourra aussi en glisser quelques unes au four, de manière à mélanger les consistances et les goûts.

La suite de la recette, à savoir les tuiles de papadum à la chlorophylle, sera présentée demain.