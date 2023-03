On parle souvent en mal de la gastronomie anglaise… Mais saviez-vous qu’une grande partie de celle-ci est composée de bonbons ? Dans chaque épicerie anglaise, irlandaise ou écossaise, vous trouverez des rayons entiers remplis de sucreries. Il y a dix ans, le franco-anglais Maxime Tait a fait un pari : celui d’importer cette culture en France, en créant Q & K Confiserie, une chaîne de boutiques (Angers, Nantes, Rennes, Tours, Paris) spécialisées dans la vente de bonbons typiquement british.

A l’occasion de ce dixième anniversaire, on a demandé à Maxime ce qu’il se faisait de meilleur et de pire. Pour lui, les Jelly babies, les Fruit jellies et les Jelly beans sont les plus goûtus. Tandis que la réglisse salée, les Cherry lips et des boules ultra-acides et très piquantes seraient les bonbons anglais les plus… spéciaux.









Bonne dégustation !