La gourmandise semble être l’un des défauts des Français. Et le week-end de Pâques va probablement le confirmer, avec les chocolats qui vont être mangés par petits et grands. 20 Minutes vous livre en exclusivité le top 5 des marques « gourmandes » plébiscitées par les Français établi par Marque préférée des Français*. A la première place, on trouve La Laitière. Et quoi de mieux pour accompagner son yaourt ? Un gâteau. Ça tombe bien, LU est sur la deuxième marche de ce podium gourmand.

La suite du palmarès est tout aussi sucrée avec Lindt qui complète le top 3, et dont les produits seront apportés par le lapin de Pâques, ce week-end. Au pied du podium se trouve Bonne Maman, et à la cinquième place, Carte d’or.

Et pour ceux qui veulent un peu de salé, il faut encore attendre un peu. Les sixième et septième places sont trustées par Saint-Michel et Magnum. Arrivent enfin Amora, Président et Barilla aux huitième, neuvième et dixième places.