Le printemps selon Claire Vallée se veut un plat aussi craquant que croquant. C’est pourquoi son assiette « le printemps » est décorée de petites tuiles ultrafines qui rappellent les papadums, ces chips croquantes de la cuisine indienne.

La cheffe vegan les prépare avec de la pâte de pistache, de la farine de pois chiche et de la chlorophylle extraite du vert d’oignons tiges.

Deuxième étape de la recette « le printemps »

C’est la deuxième étape de la recette « le printemps » que Claire Vallée offre cette semaine aux lecteurs de 20 Minutes. Depuis ce lundi, vous pouvez en effet suivre les cinq étapes d’un des plats signatures de son livre Origine non animale (éd. Chêne). L’assiette, délicate et colorée, est composée de fraises et d’asperges avec des tuiles à la pistache et à la chlorophylle et une vinaigrette grenade pamplemousse grillé. Une recette à découvrir en vidéo, à raison d’une nouvelle chaque jour entre le 17 et le 21 avril dans la nouvelle rubrique Tempo du site de 20 Minutes.

Après les fraises ce lundi, place ce mardi aux tuiles à la pâte de pistache et à la chlorophylle.

Les ingrédients

50 g de farine de blé T55

25 g de farine de pois chiche

10 g de pâte de pistache

10 ml de jus de tiges d’oignon

2 cl d’eau tiède

4 g de fleur de sel

La préparation

Pour le jus de tiges d’oignon, d’où sera extraite la chlorophylle qui donnera sa teinte verte à la recette, taillez en morceau et mixer ou passer à l’extracteur.

Pétrir ensuite tous les ingrédients, laisser reposer la pâte idéalement une nuit au réfrigérateur. Le lendemain, l’étaler sur une épaisseur d’un millimètre.

Préchauffer le four à 160 °C. Découper des formes de feuilles à l’aide d’un emporte-pièce ou d’un couteau, puis appliquer un motif feuille à l’aide d’une empreinte silicone. Enfourner 10 minutes et réserver dans une boîte hermétique.

La suite de la recette, à savoir la vinaigrette à la grenade et au pamplemousse grillé, sera présentée demain.