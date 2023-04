C’est à des « Soirées royales » qu’invite Louise Bourrat, la dernière gagnante en date de Top Chef. Et pas n’importe où puisqu’on est chez Ladurée, salon de thé surtout connu pour ses macarons, transformé pendant six mois en restaurant éphémère le temps d’une collaboration inédite avec la jeune lauréate de l’émission de M6. « Louise a apporté ses idées mais on a vraiment peaufiné ce menu ensemble », confie à 20 Minutes Hadrien Lorotte de Banes, le chef exécutif de la Maison Ladurée.





« Lorsque j’entre rue Royale, à Paris, le coup de foudre est immédiat entre le style Marie-Antoinette et moi, raconte de son côté Louise Bourrat. Le velours et les abat-jour à franges invitent à la relaxation et une certaine filouterie se dégage des banquettes imprimées léopard… » On s’attend à ce que la gagnante de Top Chef apporte à cette adresse gentiment classique un petit grain de folie, sa punk attitude.

En la matière, c’est assez réussi avec une carte du soir inspiré de Gatsby le magnifique, Alice au pays des merveilles et la Marie-Antoinette de Sofia Coppola pour citer les références culturelles de la cheffe. En clair, une succession de pièces montées et d’assiettes soignées, pleines de fleurs.

Hot-dog de poulpe et de harissa à la rose

Pour commencer fort, des cocktails sont adaptés à chacune des quatre petites bouchées royales proposées en amuse-bouches (mais on ne vous conseille pas d’enchaîner les cocktails à ce stade du repas). Parmi ces mises en bouche, notre préférée : le hot dog de poulpe et de harissa à la rose, servi dans un pain bao noir. C’est détonant et nettement plus convaincant que la religieuse au tourteau et crémeux de coquelicot qui va suivre. La pièce pâtissière fait certes très jolie dans l’assiette, mais le goût du tourteau s’efface sous une pâte à chou trop épaisse.

Le clou royal de la soirée, c’est bien plutôt le canard maturé aux épices, hibiscus, lavande, navet, radis, livèche, sur deux assiettes pour présenter la volaille d’une part à peine saisie, d’autre part en confit. Il y a des fleurs partout. C’est joliment fait, élégant et vraiment délicieux.





Le canard mâturé de Louise Bourrat, du moins une des deux assiettes de son plat - Ladurée





Honneur aux becs sucrés pour la suite de la soirée avec un riz au lait coco, sorbet au jasmin et yuzu. Un dessert minimaliste dans sa forme ronde et ses atours meringués qui, pour le coup, font bel et bien penser à Marie-Antoinette picorant des macarons chez Sofia Coppola. C’est à la fois très joli et très bon.

Et puis, on termine par un plateau à deux étages de mignardises assez classique, une tartelette, un petit biscuit, un bonbon glacé… Pas de quoi renverser la table, mais c’est une jolie façon de terminer un repas qui vous en coûtera 85 euros, sans les boissons. Pour une « soirée royale », c’est presque une affaire.

Pour ceux qui se demanderaient si le selfie avec Louise Bourrat est inclu dans le prix, on préviendra que la championne de Top Chef n’est pas présente tous les soirs, loin de là, car elle poursuit ses activités au Portugal. Mais le chef exécutif de Ladurée nous a assuré qu’elle sera de retour le 17 mai afin de réaliser, avec l’équipe, quelques ajustements en tenant compte des premiers retours des clients.