Après sept ans à régaler les papilles des Lyonnais venus manger dans leur restaurant Les Apothicaires, Tabata et Ludovic Mey ont décidé de fermer boutique. Vendredi 28 avril, l’établissement, qui a décroché une étoile au Michelin en 2020, sera définitivement clos après le dernier service, a annoncé le couple dans un communiqué ce lundi matin.

Pour les deux chefs, « une page se tourne » afin d'« écrire un nouveau chapitre d’un joli conte ». L’objectif : ouvrir un nouveau restaurant « plus grand » et « plus représentatif de (leur) cuisine », précisent-ils à 20 Minutes.









Pour l’heure, le lieu et la date d’ouverture ne sont pas encore communiqués, Tabata et Ludovic cherchant encore l’emplacement idéal. Mais les deux chefs se veulent rassurants, promettant que « l’âme de leur cuisine évoluera mais ne changera pas ».