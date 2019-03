View this post on Instagram

🇫🇷 J-1 avant le Jour du Macaron ! Et cette année, les saveurs de Madagascar sont à l’honneur chez les membres @relaisdesserts_officiel 😋. Chez @PierreHermeOfficial il n’y a plus qu’à choisir entre l’incontournable Macaron Infiniment Vanille de Madagascar, qui emmène les sens à la limite du plaisir vanille glacé, ou le Macaron Infiniment Chocolat Madagascar, spécialement créé pour l’occasion... ou bien prendre les deux ! Rendez-vous demain en boutiques ! 📷: @thepineapplechef . . 🇬🇧 D-1 before Macaron Day! This year the members of @relaisdesserts_officiel chose to focus on Madagascar’s flavours 😋. For @pierrehermeofficial you may choose between the iconic Macaron Infiniment Vanille de Madagascar, that will carry your senses away to the very edge of iced vanilla sugar pleasure or the Macaron Infiniment Chocolat Madagascar, created especially for the occasion… Or you can just have both of them ! See you tomorrow in our shops !📷: @thepineapplechef