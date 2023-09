Marilyn Monroe l’utilisait déjà dans les années 1960. Le dermaplaning, soin de beauté qui consiste à raser le duvet et racler les impuretés à la surface de la peau se retrouve popularisé sur les réseaux sociaux et sur YouTube au point d’être considéré comme l’une des tendances beauté phares de 2023. Succès mérité ? 20 Minutes vous explique en tout cas les raisons de cet engouement.

Le déroulement du soin dermaplaning

Cette méthode d’exfoliation mécanique a l’avantage d’être assez simple et rapide à faire. On peut même la réaliser chez soi, dès lors qu’on maîtrise les gestes.

La première étape consiste à appliquer un corps gras sur le visage, ce qui va éviter d’agresser la peau lors du passage de la lame. Ensuite, quelques règles sont à respecter : il faut utiliser un rasoir spécialement prévu pour le dermaplaning (scalpel chirurgical) et toujours raser du bas vers le haut du visage pour supprimer le duvet présent sur la peau.

Une technique aux bénéfices multiples et instantanés

Quel intérêt peut-on trouver à se raser ainsi le visage ? Selon Asseman Kessé, esthéticienne et fondatrice de l’institut de beauté KDA Paris, l’objectif est d’avoir « une peau plus lisse et plus lumineuse immédiatement ». Car pendant son passage, la lame emporte avec elle toutes les peaux mortes et autres saletés installées sur le visage. « Il y a d’abord un côté esthétique, car les résultats sont immédiats. Le teint devient plus éclatant, même sans nettoyage de peau au préalable », explique-t-elle à 20 Minutes.

Autre avantage : une meilleure pénétration des soins. « Comme l’épiderme est débarrassé de toutes les impuretés, tous les produits posés ensuite sur la peau vont mieux pénétrer. Ça booste l’efficacité de la routine pour de meilleurs résultats sur la durée », affirme l’esthéticienne.

Et ce n’est pas tout : ce soin améliore le rendu du maquillage. « Sur les réseaux sociaux, on voit bien que le dermaplaning permet d’avoir une peau plus lisse et un maquillage plus net », vante Asseman Kessé.

View this post on Instagram A post shared by SOIN VISAGE / LIPOCAVITATION (@kda_paris)

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Non, « le duvet ne repoussera pas plus épais »

Pas d’inquiétude, le duvet ne repoussera ni plus long, ni plus épais après un dermaplaning. « C’est une croyance populaire fausse : le duvet n’est pas un poil », rassure l’esthéticienne qui évite, en institut, de raser les zones poilues du visage comme le menton ou la moustache.

« Avant de commencer le soin, j’épile d’abord les poils à la pince si besoin », souligne la professionnelle qui recommande d’effectuer ce soin tous les mois ou tous les deux mois selon la repousse du duvet.