Ils vous grattent, vous donnent des boutons ou sont ternes ? On parle bien de vos poils. Cheveux, poils du corps mais aussi sourcils, à Paris, un studio unique en son genre veut en prendre soin. « C’est le premier salon où l’on prend soin de ses poils dans sa totalité : corps, cheveux et sourcils. L’idée et d’allier nos cosmétiques aux meilleures techniques manuelles pour en prendre soin. » explique Marine Morel, la fondatrice.

« Le poil on a l’impression que c’est un gros mot »

Aujourd’hui, de plus en plus d’hommes et de femmes affichent fièrement leurs poils sur les réseaux sociaux, un message militant pour présenter davantage de diversités sur les réseaux et à la télévision. Une « tendance » suivie par la Gen Z dont font partie Lily-Rose Depp et Angèle. Marine Morelveut elle aussi, à son échelle, démocratiser la pilosité et montrer qu’elle peut sublimer un corps, « l’idée c’était de passer par le soin, par le beau, pour faire du poil un sujet moins tabou et plus sexy, pour qu’il rentre dans nos routines beauté. Le poil on a l’impression que c’est un gros mot quand on en parle. »





Chez Fauve, les poils se font chouchouter. Marine Morel et son équipe proposent des épilations sur-mesure selon la pilosité et les problématiques (peau sèche, poils incarnés), mais aussi, plus original, un drainage lymphatique pour les sourcils qui permet d’évacuer toutes les tensions et de détendre le regard, et des soins pour les cheveux dont un massage qui permet de stimuler la pousse et éviter ce que (notamment) beaucoup d’hommes redoutent : la chute.

Institut Fauve. 29 Rue des Gravilliers, 75003 Paris.